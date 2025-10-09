«Не хочется ничего»: Анита Цой пожаловалась на осеннюю депрессию

Певица Анита Цой в беседе с Общественной Службой Новостей рассказала, что страдает от осенней депрессии. По словам артистки, ей не хочется ничем заниматься или общаться с другими людьми. Она отметила, что чувствует себя так, будто на нее «весь мир давит».

Бывает, утром проснешься, а тебе даже не хочется выползать из-под одеяла, потому что на тебя весь мир давит, не хочется ничего, — призналась Цой.

Артистка добавила, что для борьбы с депрессией она устраивает себе «встряску». Для этого Цой слушает любимую музыку и занимается фитнесом. Вместе с этим певица пользуется периодами апатии, чтобы реализовать давние желания, такие как прыжок с парашютом или посещение квеста.

Ранее Цой рассказала, что отправила сыгравшей в фильме «Голый пистолет» 2025 года актрисе Памеле Андерсон ящик соленых огурцов собственного производства. По ее словам, в США вряд ли умеют правильно делать соленья.

До этого артистка рассказала, что похудеть ей помогает обилие фруктов и овощей в рационе, а также соблюдение питьевого режима. Сбросить вес, по ее мнению, также позволяют занятия в спортивном зале.