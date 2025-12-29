Новый год — 2026
Россиянам объяснили, как правильно выбирать шампунь по составу

Косметолог Осман: в шампуне обязательно должны быть вода и консерванты

В составе шампуня обязательно должны присутствовать вода и консерванты, заявила NEWS.ru косметолог Мадина Осман. По ее словам, для эффективного удаления загрязнений с кожи головы и волос необходимы поверхностно-активные вещества.

Большинство людей покупают шампунь для волос, не вчитываясь в состав средства. Однако ознакомиться с его содержимым точно не помешает, чтобы понять, какие компоненты обязательно должны присутствовать, а какие — нет. Вода — это первый и неотъемлемый компонент, который выступает в качестве растворителя для других веществ и является основой по уровню pH. Консерванты в свою очередь используются для микробиологической безопасности средства. Самые распространенные — парабены, — поделилась Осман.

По ее словам, некоторые компании утверждают, что их продукция не содержит консервантов. Однако, как отметила специалист, вместо них используются другие антимикробные вещества, такие как бензоат натрия или бензиловый спирт. Косметолог пояснила, что эмульгаторы и стабилизаторы влияют на текстуру шампуня и удобство его применения.

Поверхностно-активные вещества идут в списке сразу за водой, обеспечивая очищение кожи головы и волос от загрязнений. Современные средства предлагают в составе сразу несколько категорий, причем в сочетании со вторичными ПАВ — для более мягкого и деликатного очищения, например лауретсульфат натрия. Если же речь идет о бессульфатной косметике, тогда вы найдете на упаковке такие названия, как Cocamidopropyl Betaine или Behentrimonium Chloride — это для обладателей чувствительной кожи головы, — отметила Осман.

Она подчеркнула, что к необязательным компонентам шампуня относятся кондиционирующие вещества, придающие волосам мягкость и гладкость. В списке, по словам косметолога, также значатся отдушки, которые оставляют запах после мытья. Осман заключила, что силикон в свою очередь восстанавливает и уплотняет структуру, но не подходит людям с тонкими волосами.

Ранее парикмахер-стилист Мария Бурланкова заявила, что шампунь с экстрактом репы добавит волосам объем. По ее словам, правильно подобранное средство не только очищает волосы, но и помогает решить такие проблемы, как перхоть или повышенная жирность.

