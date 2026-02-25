Косметолог накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции

Косметолог из Узбекистана ради хайпа накормила помощницу «отрезанными» половыми губами после операции. На видео, опубликованном в Instagram (деятельность в РФ запрещена) медик показала часть женских половых органов после их удаления лазером.

После волны критики от интернет-пользователей в местном комитете конкуренции решили проверить рекламную деятельность врача. В итоге женщину наказали административными санкциями. В ведомстве подчеркнули, что подобный контент противоречит нормам морали.

Если данная ситуация повторится и после применения административной ответственности, соответствующая информация будет направлена ​​в правоохранительные органы для правовой оценки, — резюмировали в комитете.

Ранее сообщалось, что в Великобритании после неудачной бьюти-процедуры скончался инфлюенсер и участник телешоу Джордан Джеймс Парк, известный как «король губ». Полиция подозревает двух человек в непредумышленном убийстве. Их отпустили под залог на время расследования.