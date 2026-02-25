Вооруженные силы Украины укрепляют оборонительные позиции под Одессой из-за страха перед возможной высадкой российского десанта, заявил NEWS.ru первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев. При этом, по его словам, усилия украинских военных не приведут к улучшению их положения на передовой.

Киев старается залатать дыры в обороне, которых в последнее время становится все больше. Эти инициативы, они, конечно, симптоматичны — Киев беспокоится. Но на реальное положение дел на фронтах одесская мобилизация никак не влияет. Конечно, важнейший из участков — это черноморское побережье, Одесса и Николаев, поэтому и укрепляют его в очередной раз, опасаясь, что российская армия высадит десант и освободит эти города. Уверен, если партизанские отряды будут сформированы из местных жителей, то они станут массово переходить на сторону России, — высказался Журавлев.

Ранее военный эксперт Василий Дандыкин заявил, что Вооруженные силы Украины не смогут создать мощные укрепления под Одессой. По его словам, украинские войска имеют трудности с созданием оборонительных сооружений.