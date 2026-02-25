Психолог назвала частую причину возникновения тревожности

Тревожность часто возникает на фоне трудоголизма, предупредила психолог Юлия Полтавская. В беседе с Авторадио специалист подчеркнула, что в момент возникновения нервного состояния важно остановиться и обратить внимание на свои эмоции.

Вы учитесь замечать свое состояние здесь и сейчас. Вот оно, текущее состояние. И нужно его сначала себе назвать: что я сейчас чувствую? Тревогу. Почему? Потому что я… Что? Я себя перегружаю, потому что опасаюсь за результат. После того как вы примерно понимаете, в чем функция и смысл этой тревоги, вы можете себя спросить, есть ли какой-то еще способ быть внимательным, — пояснила психолог.

Специалист обратила внимание, что важно успокаивать себя. Полтавская посоветовала воспитывать в себе не только внутреннего критика, но и защитника. Кроме того, стоит встроить «островки безопасности» в рабочий процесс. Например, в конце дня заниматься растяжкой или выходить на прогулки, отключать уведомления.

Ранее доцент кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ психолог Мария Радионова рассказала, что в отличие от человека, просто увлеченного делом, трудоголики находятся в вечном напряжении. Она отметила, что такие люди живут в зависимости.