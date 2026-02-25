Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
25 февраля 2026 в 15:50

Психолог назвала частую причину возникновения тревожности

Психолог Полтавская: тревожность часто появляется на фоне трудоголизма

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Тревожность часто возникает на фоне трудоголизма, предупредила психолог Юлия Полтавская. В беседе с Авторадио специалист подчеркнула, что в момент возникновения нервного состояния важно остановиться и обратить внимание на свои эмоции.

Вы учитесь замечать свое состояние здесь и сейчас. Вот оно, текущее состояние. И нужно его сначала себе назвать: что я сейчас чувствую? Тревогу. Почему? Потому что я… Что? Я себя перегружаю, потому что опасаюсь за результат. После того как вы примерно понимаете, в чем функция и смысл этой тревоги, вы можете себя спросить, есть ли какой-то еще способ быть внимательным, — пояснила психолог.

Специалист обратила внимание, что важно успокаивать себя. Полтавская посоветовала воспитывать в себе не только внутреннего критика, но и защитника. Кроме того, стоит встроить «островки безопасности» в рабочий процесс. Например, в конце дня заниматься растяжкой или выходить на прогулки, отключать уведомления.

Ранее доцент кафедры клинической психологии и психотерапии МГППУ психолог Мария Радионова рассказала, что в отличие от человека, просто увлеченного делом, трудоголики находятся в вечном напряжении. Она отметила, что такие люди живут в зависимости.

психологи
здоровье
работа
тревожность
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Раскрыты неожиданные детали об арестованной экс-главврача больницы в Пскове
Депутат ответил, как расширить перечень жизненных ситуаций на «Госуслугах»
Гастроэнтеролог перечислила причины боли в левом боку
Раскрыто, сколько запросили экс-главе «Локомотива» за убийство 2002 года
В США увидели «двадцатикратное» превосходство ВС России над ВСУ
Ливневый снег и потепление до +4? Погода в Москве в выходные: чего ждать
Раскрыто истинное отношение россиян к армии и ее действиям в зоне СВО
В Госдуме хотят обязать государство выплачивать долги алиментщиков
В России создали импланты будущего для лечения переломов
Лесная гостья устроила прогулку по Липецку
Сотрудник кладбища рухнул в трехметровую могилу
Лоза рассказал, как ему удалось бросить курить
Пригожин раскритиковал политику Олимпиады-2026
В Госдуме объяснили, почему Россия не считает жителей Украины врагами
Эндокринолог перечислила продукты, которые нельзя есть на завтрак
Алабай напал на 15-летнюю девочку в Твери
«Периферийное место»: в ГД определили положение Европы в современном мире
В МИД России раскрыли, какой регион Запад превращает в арену противостояния
Турэксперт назвала дешевую альтернативу Таиланду
Мужчина разбился на пляже в США
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки
Общество

Надоела возня с дрожжевым тестом? Пеку творожные булочки «Неженки» — пышные, воздушные, без подхода и расстойки

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли
Культура

Шоу «Маска», сезон 7, выпуск 3: кто снял маску 22 февраля, кого раскрыли

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.