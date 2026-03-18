Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки

Гречка содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также 18 жизненно важных аминокислот, заявила НСН диетолог Марият Мухина. Она назвала ее природным антидепрессантом, который способствует синтезу дофамина — гормона радости.

Это уникальная крупа содержит 18 жизненно важных аминокислот, железо, кальций, фосфор, медь, калий, йод, фтор, цинк, кобальт, бор, витамины группы B, PP, витамин Е. По содержанию белка она даже опережает мясо гуся, а железом она богаче, чем куриная грудка. Это действительно королева круп. Она не содержит глютен, нормализует кислотно-щелочной баланс организма и спасает от изжоги, — рассказала Мухина.

Гречка, богатая фолиевой кислотой и клетчаткой, укрепляет капилляры, снижает риск тромбоза, очищает печень и активирует перистальтику кишечника. Эта крупа особенно полезна для худеющих, людей с метаболическими и ревматологическими заболеваниями.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что зеленая гречка гораздо полезнее темной обычной, поскольку она не подвергается обжарке. Врач отметила, что привычный коричневый вариант этого продукта теряет часть питательных веществ после термической обработки.