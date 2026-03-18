18 марта 2026 в 13:58

Диетолог напомнила об уникальной пользе гречки

Диетолог Мухина: гречка содержит витамины и 18 жизненно важных аминокислот

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Гречка содержит комплекс витаминов и микроэлементов, а также 18 жизненно важных аминокислот, заявила НСН диетолог Марият Мухина. Она назвала ее природным антидепрессантом, который способствует синтезу дофамина — гормона радости.

Это уникальная крупа содержит 18 жизненно важных аминокислот, железо, кальций, фосфор, медь, калий, йод, фтор, цинк, кобальт, бор, витамины группы B, PP, витамин Е. По содержанию белка она даже опережает мясо гуся, а железом она богаче, чем куриная грудка. Это действительно королева круп. Она не содержит глютен, нормализует кислотно-щелочной баланс организма и спасает от изжоги, — рассказала Мухина.

Гречка, богатая фолиевой кислотой и клетчаткой, укрепляет капилляры, снижает риск тромбоза, очищает печень и активирует перистальтику кишечника. Эта крупа особенно полезна для худеющих, людей с метаболическими и ревматологическими заболеваниями.

Ранее диетолог Елена Соломатина заявила, что зеленая гречка гораздо полезнее темной обычной, поскольку она не подвергается обжарке. Врач отметила, что привычный коричневый вариант этого продукта теряет часть питательных веществ после термической обработки.

диетологи
здоровье
продукты
питание
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта
Россия

Удар по больнице, убиты 252 ребенка, АЗС в огне: ВСУ атакуют РФ 17 марта

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

