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15 июня 2026 в 10:55

Россиянам рассказали, куда можно улетать за 120 тыс. рублей в разгар лета

Отдых в Турции по системе «все включено» обойдется от 120 тыс. рублей в июле

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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Стоимость июльских туров в Турцию по системе «все включено» начинается от 120 тысяч рублей за 10 дней на двоих при бронировании в июне, сообщили в Ассоциации туроператоров России. В пресс-службе отметили, что такая стоимость актуальна лишь для бюджетных гостиниц и отелей.

Отдых «все включено» в Турции в июле, если покупать тур сейчас: бюджетные четыре звезды и ультрабюджетные пять звезд — 120–185 тысяч рублей (10 ночей на двоих, с перелетом из Москвы), — сказано в публикации.

По данным АТОР, отдых в Турции в хороших четырехзвездочных гостиницах и недорогих пятизвездочных отелях обойдется в 175–254 тыс. рублей. Размещение в стандартных отелях категории пять звезд стоит 255–350 тыс. рублей, в гостиницах высокого уровня — 365–420 тыс. рублей, а в премиальном сегменте — 420–600 тыс. рублей. Стоимость отдыха в люксовых объектах размещения достигает от 650 тыс. до 1,8 млн рублей.

В ассоциации отметили, что при бронировании в середине июня туры в Турцию на июль и август в среднем стоят на 2–4% дешевле, чем весной. Для отдельных люксовых отелей скидки сейчас могут достигать 12%.

Ранее неральный консул России в Марселе Станислав Оранский подтвердил, что отсутствие российских туристов ударило по экономике юга Франции. Дипломат напомнил, что до пандемии и санкций россияне занимали заметное место в туристической индустрии французского Лазурного берега.

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Турция
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