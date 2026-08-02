Сколько стоит доехать до Новороссийска летом 2026-го по платной М-4 «Дон»

Новороссийск — один из самых характерных городов Черноморского побережья: порт, город-герой и один из центров российского виноделия. Летом 2026 года многие выбирают поездку туда на машине по трассе М-4 «Дон». Сколько стоит проезд по платным участкам, сколько потратить на бензин и что посмотреть по дороге — в материале NEWS.ru.

Зачем ехать в Новороссийск летом

Новороссийск — это город не для классического пляжного отдыха, и в этом его сила. Город стоит на берегу Цемесской бухты у подножия Маркотхского хребта, поэтому здесь сочетаются море, горы и плотная историческая ткань. Одна из главных достопримечательностей Новороссийска — мемориальный комплекс «Малая Земля», посвященный героической обороне 1943 года, и крейсер-музей «Михаил Кутузов» на набережной, прошедший 211 900 морских миль за свою службу.

Но всего в получасе езды от города находятся места, ради которых многие и выбирают именно этот регион: озеро и завод шампанских вин в Абрау-Дюрсо, гравитационная винодельня и улиточная ферма «Шато Пино» в селе Федотовка, художественный парк-музей в Кабардинке и курортный Геленджик с его 14-километровой набережной. На машине все эти точки легко объединяются в полноценное путешествие — и это главный аргумент в пользу автомобильной поездки.

Есть и практическая причина. Летом билеты на поезд в этом направление разбирают заранее, а цены на авиабилеты из-за повышенного спроса довольно высокие. Машина дает свободу: можно скорректировать маршрут, сделать незапланированную остановку у виноградника или на пляже Широкой Балки, а вечером решить, ехать ли сразу домой или задержаться еще на день.

Какая дорога ведет в Новороссийск

Главная трасса на юг из Москвы — это М-4 «Дон». Она начинается в Московской области и заканчивается непосредственно в Новороссийске. Расстояние от Москвы до Новороссийска по трассе — около 1500 км, время в пути по навигатору без остановок — порядка 18–19 часов.

Дорога на Новороссийск Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

М-4 почти полностью платная, и именно на этих участках хорошее покрытие, разделительный барьер между потоками, отсутствие светофоров и стабильная скорость движения. На трассе есть и бесплатные отрезки, но там чаще встречаются грузовики, населенные пункты и пешеходные переходы.

Из Москвы до Краснодара надо ехать по М-4 «Дон». А вот у Краснодара появляется развилка. Можно продолжить путешествие по М-4 и доехать по горному серпантину до поселка Джубга, повернуть на Геленджик и оттуда добраться до Новороссийска.

Второй вариант — свернуть с М-4 на платный Дальний западный обход Краснодара (ДЗОК), который позволяет объехать городские пробки и выйти на трассу А-290 в сторону Новороссийска и Керчи. Или можно поехать по бесплатной трассе А-146 «Краснодар — Верхнебаканский». Выбор стоит делать по загруженности дороги: летом объездная через ДЗОК и А-290 часто выигрывает по времени.

Сколько стоит доехать на машине

Тарифы за движение по М-4 «Дон» зависят от дня недели: с понедельника по четверг проезд дешевле, с пятницы по воскресенье и в праздники — дороже. Так, в выходные — и если объезжать Краснодар по платным дорогам — проезд обойдется в одну сторону в 6915 руб. А вот если ехать, например, во вторник, да еще и после Краснодара выбрать бесплатные участки, то затраты составят уже 5040 руб. То есть при поездке туда-обратно заплатить придется от 10 080 до 13 830 руб.

К этой сумме еще надо прибавить стоимость бензина — по данным Росстата, средняя цена литра 95-го в России в конце июля была 79,94 руб. При поездке из столицы до Новороссийска и обратно автомобиль проедет около 3000 км. И при среднем расходе в 10 л на 100 км пути получится, что двигатель потратит 300 литров, которые обойдутся в 23 982 руб.

Еще в бюджет поездки лучше записать ночевку в отеле — даже навигатор показывает, что в пути из Москвы до Новороссийска вы проведете 18–19 часов. Это серьезная нагрузка и риск для безопасности, даже если за рулем меняются два водителя. А ведь к этому времени еще надо прибавить очереди на заправках, обед и отдых (небольшие остановки в пути рекомендуется делать каждые 3 часа).

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Поэтому лучше не рисковать и запланировать полноценный отдых, например около Ростова-на-Дону. Расходы на одну ночь в гостинице — в среднем 3000–5000 рублей — обычно окупаются свежестью и безопасностью на следующий день пути.

Траты на поездку в Новороссийск на автомобиле из Москвы и обратно

Платная дорога: 13 830 рублей.

Топливо: 23 982 рубля.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 47 812 рублей.

Из Санкт-Петербурга поездка в Новороссийск на своем автомобиле будет дороже. Во-первых, нужно будет проехать туда-обратно не 3000, а 4500 км (и на бензин уйдет 35 973 руб.). А во-вторых, заплатить придется еще и за платную дорогу М-11 «Нева».

Траты на поездку в Новороссийск на автомобиле из Санкт-Петербурга и обратно

Платная дорога: 24 490 рублей.

Топливо: 35 973 рубля.

Отель по дороге (две ночи): 10 000 рублей.

Итого: 70 463 рубля.

Машина, самолет или поезд: что выбрать

Ближайший к Новороссийску действующий аэропорт летом 2026 года — Геленджик, расположенный примерно в 40 минутах езды от Новороссийска. Но стоимость перелета из Москвы в летние месяцы — это 30–40 тыс. руб. за билеты туда-обратно (плюс придется доплатить за багаж). А это значит, что для семьи из четырех человек только авиаперелет обойдется примерно в 120–160 тыс. руб. и даже больше.

Самолет, вылетевший из Москвы, совершает посадку в аэропорту Геленджика Фото: Виталий Тимкив/РИА Новости

Хотя, конечно, у самолета есть очевидный плюс — скорость. Полет от Москвы до Геленджика займет около четырех часов против двух дней езды на машине. Правда, к этим четырем часам нужно прибавить еще время, которое вы потратите, чтобы добраться до аэропорта (куда надо приезжать за два часа до вылета), а после приземления в Геленджике все равно нужен будет трансфер, чтобы добраться до Новороссийска, Абрау-Дюрсо или Кабардинки.

Поезд — компромиссный вариант. Самый быстрый поезд идет из Москвы в Новороссийск 22 часа 10 минут. Но один билет в купе стоит 17 тыс. руб. в одну сторону (что уже сравнимо с ценой самолета). Билеты на не такие скоростные поезда стоят дешевле — примерно 8–10 тыс. руб. в одну сторону.

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