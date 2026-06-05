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05 июня 2026 в 09:05

Названы лучшие российские направления для отдыха с детьми

Турагент Ансталь: лучшими курортами для детей являются Сочи и Калининград

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Среди лучших курортов для семейного отдыха с детьми выделяются Сочи и Калининград, заявила NEWS.ru турагент Наталия Ансталь. За пределами России, по ее словам, рекомендуется рассмотреть поездку в Абхазию.

Самый популярный курорт на летний период — Сочи. Он по праву считается всесезонным и прекрасно подходит для семей с детьми любого возраста. Главный козырь — невероятное разнообразие. Здесь есть современные аквапарки, и дельфинарии, и знаменитый парк «Дендрарий». К вашим услугам тысячи отелей, санаториев и пансионатов, многие из которых работают по системе «все включено». Калининград, в свою очередь, — идеальное место для культурного отпуска. Здесь нет изнуряющей летней жары, которая бывает на юге. Это направление для тех, кто хочет совместить пляжный отдых на Балтийском море с насыщенной экскурсионной программой, — поделилась Ансталь.

Она добавила, что Геленджик также пользуется популярностью у семей с детьми благодаря своей Центральной бухте, которая является одной из самых удобных и безопасных для купания на черноморском побережье. По словам турагента, вода в этом районе нагревается быстрее, а заход в море пологий и прекрасно подходит для маленьких детей.

Не менее популярна Абхазия, хоть и не относится к российским курортам. Это уникальное место с субтропическим климатом, где жара переносится легче благодаря целебному воздуху, наполненному ароматами пицундских сосен и эвкалиптов. Пляжи здесь пологие, с мелкой галькой и песком, а море чистое и спокойное. Особенно хороша Пицунда с ее широкими пляжными зонами, окруженными сосновой рощей. К тому же питание и экскурсии здесь обходятся подешевле, чем, например, в Сочи. Прямые рейсы в Сухум делают Абхазию еще более привлекательной, — заключила Ансталь.

Ранее доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко посоветовал снимать квартиру вместо проживания в отеле, чтобы сократить расходы на отпуск. По его словам, также следует следить за выгодными предложениями от авиакомпаний для дополнительной экономии.

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