На майские в Петербург: сколько стоит доехать из Москвы по М-11 «Нева»

К маю Северная столица просыпается после длинной зимы. Это идеальное время, чтобы прогуляться по музеям, набережным и окрестностям без летней духоты и туристических толп. Поездка из Москвы в Петербург на автомобиле дает несколько важных преимуществ по сравнению с самолетом или поездом. Во‑первых, можно гибко планировать маршрут: заехать по пути в Тверь или Великий Новгород. Во‑вторых, машина позволяет взять с собой больше вещей и не платить за багаж — это важно, если вы едете с детьми. Сколько сейчас стоит путь из Москвы до Петербурга — в материале NEWS.ru.

Как доехать из Москвы до Санкт-Петербурга: М‑11 «Нева» и М‑10 «Россия»

Между городами пролегают две основные трассы: платная скоростная М‑11 «Нева» и бесплатная М‑10 «Россия». М‑11 построена в обход всех крупных населенных пунктов, ее протяженность составляет около 670 км. На этой трассе стоят разделительные барьеры, а разрешенная скорость весной и летом — 130 км/ч (во время дождя ее снижают).

М‑10 «Россия» — старая трасса, которая проходит через населенные пункты. На ней периодически встречаются светофоры и перекрестки. Скорость передвижения заметно меньше — 90 км/ч, в ряде участков действует ограничение до 40 км/ч. Поездка по этой дороге длится дольше, особенно если выезжать в Петербург из Москвы в пятницу вечером, когда на трассах образуются большие пробки.

Оптимальная схема поездки на майские праздники — использование М‑11 для быстрого переезда между городами. По пути туда или обратно можно сделать небольшой крюк по старой М‑10, чтобы заехать, например, в Тверь, Валдай или Великий Новгород. Это позволит совместить комфорт скоростной магистрали и насыщенную экскурсионную программу.

М-11 «Нева» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Сколько стоят платные дороги на маршруте Москва — Санкт-Петербург в 2026 году

2 марта 2026 года государственная компания «Автодор» провела индексацию тарифов на платных магистралях, включая участки М‑11 «Нева» от Солнечногорска до Санкт-Петербурга.

Сейчас проезд из центра Москвы до города на Неве стоит 5909 рублей, если выезжать в пятницу во второй половине дня (с учетом Северо-Восточной хорды в столице, участка от Москвы до Солнечногорска и Западного скоростного диаметра в Петербурге). Если отправиться в путь, например во вторник или среду, то цена будет чуть меньше — 5239.

При этом на М-11, в отличие от ЦКАД вокруг столицы или трассы М-12 «Восток», которая ведет в Казань, нет системы «Свободный поток». При въезде на магистраль и съезде с нее стоят пункты оплаты. Если у вас нет транспондера оператора платных дорог, то дорогу придется оплатить наличными или банковской картой. С транспондером чуть проще: если на счету есть деньги, то достаточно подъехать к шлагбауму, и он откроется. Главное — заранее его пополнить на нужную сумму.

Бензин весной 2026 года: сколько уйдет топлива на поездку в Петербург

Вторая крупная статья расходов в случае длительных поездок на автомобиле — это топливо. По данным «Ростата», средняя цена 95-го бензина в Москве в середине апреля была 70,81 рубля. Расстояние от столицы до Петербурга и обратно — около 1400 км. Если учесть, что средний расход топлива у современного кроссовера при езде по трассе составляет около 10 литров, то на бензин уйдет порядка 10 тыс. рублей.

Итого: 10 тыс. рублей за бензин + около 12 тысяч за платные дороги туда-обратно = 22 тыс. рублей.

М-11 «Нева» Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Траты могут быть гораздо больше.

«Максимально разрешенная скорость на М-11 сейчас — 130 км/ч. Если к этому прибавить нештрафуемые в России 20 км/ч, то будет уже 150 км/ч. Но даже на 130 км/ч расход топлива у среднестатистического кроссовера сильно растет по сравнению со 110 км/ч. Начинают работать аэродинамические законы. Если на 110 км/ч машина тратит по 10 л топлива, то на 130 км/ч расход будет уже 12–13 литров, а на 150 км/ч — 15–16. Если хотите сэкономить, не надо ехать слишком быстро», — пояснил NEWS.ru автомобильный эксперт, редактор Auto Mail Вадим Гагарин.

Кроме того, на М-11 могут быть очереди на заправки. По этой причине при поездке из Москвы в Петербург лучше всего залить полный бак еще в столице, а затем заехать на АЗС в районе Твери.

«Недавно там построили крупные комплексы, где одновременно могут заправляться более 20 автомобилей. Кроме того, можно пообедать и выпить кофе. Необязательно покупать все на заправке — персонал не против, если водители берут с собой домашнюю еду», — добавил Гагарин.

Когда лучше всего ехать на машине из Москвы в Петербург: график майских праздников

Майские праздники в 2026 году снова разбиты на два блока. Первый период отдыха — с пятницы, 1 мая, по воскресенье, 3 мая, второй — с субботы, 9 мая, по понедельник, 11 мая, включительно. Длинных праздников не будет.

Но эти трехдневные «окна» удобны для путешествия из Москвы в Петербург.

«Например, из столицы можно выехать в четверг вечером. Если вы стартуете, например, в 17:00, то будете ночевать в Петербурге. Уже в пятницу утром, 1 мая, можно отправиться на прогулку по городу, в субботу поехать на экскурсию в пригороды Петербурга и посетить музеи, а в воскресенье — возвращаться в Москву. Аналогичный сценарий работает на вторых майских: выезд из столицы в пятницу, 8 мая, а возвращение в понедельник, 11 числа», — рассказал NEWS.ru путешественник и автоэксперт Петр Баканов.

Если есть возможность взять отпуск между праздниками, то стоит объединить обе короткие майские серии в одну длинную поездку с заездом, например в Карелию.

Читайте также:

Сколько стоит доехать на авто до Сочи и Абхазии в 2026 году по М-4 «Дон»

Эти машины не ломаются: какие авто могут проехать 400 тыс. километров

Легенда возвращается: какие выпустят машины «Волга», при чем тут «китайцы»

Lada или новый «японец»: что купить за 2 млн рублей