Цены на нефть резко подскочили на фоне нового обострения на Ближнем Востоке Стоимость барреля нефти марки Brent выросла выше $98 впервые с 3 июня

Мировые цены на нефть с началом новой недели выросли уже на 5%, следует из данных биржи ICE. Так, по состоянию на 11:15 по московскому времени стоимость барреля нефти марки Brent подскочила на 5,12% относительно предыдущего закрытия и поднялась выше $98 (7200 рублей) впервые с 3 июня.

Стоимость июльских фьючерсов на WTI увеличилась на 5%, до $95,07 (6984 рубля). Несколько часов назад этот рост достигал 3%. По мнению экспертов, основная причина сложившейся тенденции — это очередное обострение на Ближнем Востоке.

Ранее сообщалось, что стоимость августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex опустилась ниже отметки в $4300 (316 тыс. рублей) за тройскую унцию. Такое снижение было зафиксировано впервые с 23 марта 2026 года.

До этого стало известно, что страны ОПЕК+, куда входят Россия, Саудовская Аравия, Ирак, Казахстан, Кувейт, Алжир и Оман, приняли решение с июля повысить лимит добычи нефти на 188 тыс. баррелей в сутки. В частности, РФ разрешено увеличить добычу до 9,824 млн баррелей.