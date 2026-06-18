Цена нефти марки Brent впервые с марта рухнула ниже $77 за баррель

Цена фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в августе 2026 года на лондонской бирже ICE опустилась ниже отметки $77 (5601,75 рубля) за баррель впервые с 2 марта текущего года, свидетельствуют данные торгов. По состоянию на 16:53 по московскому времени стоимость эталонного сорта снизилась на 3,32%, достигнув уровня $76,91 (5595,2 рубля) за баррель.

К 16:58 мск падение замедлилось — Brent торговалась по $77,19 (5615,57 рубля, -2,97%). При этом фьючерс на американскую марку WTI с аналогичным сроком поставки демонстрировал более глубокое снижение: его цена уменьшилась на 3,53%, до $73,33 (5334,76 рубля) за баррель.

Ранее сообщалось, что последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие в США, это ограничивает финансовые операции с российским сырьем. Срок ее действия истек 17 июня в 07:01 по московскому времени. Лицензия позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных, содержала ряд существенных ограничений.