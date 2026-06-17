Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие

Последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие в США, это ограничивает финансовые операции с российским сырьем, такие данные приводятся на сайте Минфина страны. Срок ее действия истек 17 июня в 07:01 по московскому времени.

Лицензия позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных, содержала ряд существенных ограничений. Она не распространялась на сделки с участием физических и юридических лиц, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. Также действие лицензии не затрагивало операции, имеющие отношение к Крыму, Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США контролируют секретные операции по перекачке нефти с судна на судно в Персидском заливе для обеспечения бесперебойного экспорта энергоносителей. Для сопровождения танкеров американские военные задействуют беспилотники, водные дроны и вертолеты. Вашингтон использует метод, который долгое время применялся Ираном для обхода санкций.