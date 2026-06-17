Чемпионат мира по футболу – 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
17 июня 2026 в 08:45

Лицензия США на поставки российской нефти прекратила действие

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Подписывайтесь на нас в MAX

Последняя лицензия на поставки нефти и нефтепродуктов из России прекратила действие в США, это ограничивает финансовые операции с российским сырьем, такие данные приводятся на сайте Минфина страны. Срок ее действия истек 17 июня в 07:01 по московскому времени.

Лицензия позволяла проводить необходимые финансовые операции для доставки, продажи или выгрузки российского сырья и его производных, содержала ряд существенных ограничений. Она не распространялась на сделки с участием физических и юридических лиц, связанных с Ираном, КНДР и Кубой. Также действие лицензии не затрагивало операции, имеющие отношение к Крыму, Донецкой Народной Республике (ДНР) и Луганской Народной Республике (ЛНР), а также Запорожской и Херсонской областям.

Ранее сообщалось, что Вооруженные силы США контролируют секретные операции по перекачке нефти с судна на судно в Персидском заливе для обеспечения бесперебойного экспорта энергоносителей. Для сопровождения танкеров американские военные задействуют беспилотники, водные дроны и вертолеты. Вашингтон использует метод, который долгое время применялся Ираном для обхода санкций.

США
Минфин США
нефть
лицензии
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Эпштейн помог сыну миллиардера уйти от наказания за расправу над студенткой
Вулкан в Индонезии угрожает туристам и местным жителям
Мурачев: ВСУ переделывают школы в Запорожье под огневые позиции и склады
Ozon Забота и «Русь» подвели итоги работы «Гуманитарного резерва»
Почему спальня стала главным пространством дома
Внук Калашникова признался в убийстве
Мишустин раскрыл темпы роста товарооборота России и Узбекистана
Пенсионер зарубил топором своего спящего сына
ПВО России за два часа сбила 44 украинских БПЛА
Россияне ринулись покупать японские машины в 2026 году
В МИД РФ подвели итоги выдачи «ценностных» виз за 2025 год
Месси назвали безумцем после «выходки» на чемпионате мира
Автоинспекторы спасли женщину от нападения мужчины с ножом
Мишустин раскрыл объем российских инвестиций в экономику Узбекистана
Захарова связала удар по Лавре с некачественными ракетами Patriot
Фон дер Ляйен решила не выдвигаться на третий срок
«Не привлекая внимание санитаров»: Захарова высказалась о Зеленском на G7
Настоящую хозяйку роскошного «особняка Лободы» в Подмосковье нашли в ЕС
Звезда Top Gear признался в смертельном диагнозе
В России появилась первая в мире нейросеть для диагностики депрессии
Дальше
Самое популярное
Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду
Общество

Огурцы, соль и горчица — через полчаса «царские» зеленцы: едим из пакета и не пачкаем посуду

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать
Семья и жизнь

Признаки гипертонического криза, первая помощь и чего нельзя делать

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу
Общество

Пятно под ногтем — повод для паники? Онколог объяснила, когда бить тревогу

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.