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15 июля 2026 в 18:22

Стало известно, кто в России попал под новые санкции США

США наложили санкции на двух граждан России и одной компании

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru
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США ввели ограничительные меры против двух граждан России и одной российской компании, обосновав это необходимостью якобы борьбы с терроризмом, следует из уведомления на сайте Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США. В санкционный список попали россияне Вадим Дружбин и Мария Селина, а также гражданин Ирана и гражданка Италии.

Помимо физических лиц, под ограничения попала базирующаяся в России компания Avratek. Также в перечень включены две организации, зарегистрированные в Иране и Нигерии.

Ранее политолог Дмитрий Журавлев заявил, что Чехия, Словакия и Венгрия пытаются оттянуть принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России. Он допустил, что к ним могла присоединиться Италия, позиция властей которой отличалась от общеевропейской. Политолог отметил, что главные разногласия внутри ЕС были связаны с экономическими последствиями ограничений для Европы.

Также американист Валерий Гарбузов указывал, что глава Белого дома сможет устанавливать таможенные пошлины до 100% на импорт газа и нефтепродуктов из стран, закупающих их у России. Он отметил, что такие меры прежде всего направлены против Китая и Индии.

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