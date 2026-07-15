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15 июля 2026 в 15:39

Названы страны ЕС, оттягивающие принятие 21-го пакета санкций против России

Политолог Журавлев: Чехия оттягивает принятие 21-го пакета санкций против России

Прага, Чехия Прага, Чехия Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Чехия, Словакия и Венгрия пытаются оттянуть принятие Евросоюзом 21-го пакета санкций против России, предположил в беседе с ОТР политолог Дмитрий Журавлев. По его мнению, не исключено, что к ним может присоединиться Италия, мнение властей которой отличается от ЕС.

Не знаю, что в этом смысле с Италией, потому что итальянцы явно демонстрируют, что у них своя точка зрения, но четко ее нам, по-крайней мере, не озвучивают. То есть достаточно ли она своя, чтобы заблокировать [ограничения], или [это делается] только для того, чтобы поучаствовать в дискуссии и выговорить себе, например, вопрос с участниками СВО? Не знаю. [Сроки согласования санкций] зависят от того, как [глава евродипломатии] Кая Каллас будет давить на несогласных, — высказался Журавлев.

По его мнению, основные разногласия внутри ЕС вызывает тема экономических последствий для Европы на фоне введения антироссийских санкций. При этом он отметил, что Евросоюз будет всячески показывать свое «единство». Политолог добавил, что, вероятнее всего, согласование нового пакета ограничений растянется еще на несколько месяцев.

Ранее глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что попытки согласовать 21-й пакет санкций выявили серьезные разногласия внутри Евросоюза. По его словам, страны объединения все чаще отдают приоритет собственным экономическим интересам.

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