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14 июля 2026 в 03:58

В Литве заявили о расколе в ЕС из-за новых санкций против России

Глава МИД Литвы Будрис заявил о расколе в ЕС из-за 21 пакета санкций против РФ

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Глава МИД Литвы Кястутис Будрис заявил, что попытки согласовать 21-й пакет санкций выявили серьезные разногласия внутри Евросоюза, передает издание Diena. По его словам, страны объединения все чаще отдают приоритет собственным экономическим интересам.

Такая тенденция проявилась еще при обсуждении 20-го пакета санкций и сохранилась при работе над 21-м, отметил министр. Он добавил, что из-за этого государства откладывают принятие более жестких решений или пересматривают ранее согласованные позиции.

Наиболее сложным вопросом остаются ограничения на транспортировку сжиженного газа, отметил Будрис. Принятию нового пакета санкций препятствует то, что многие суда для перевозки СПГ принадлежат европейским компаниям или находятся в Европе, подчеркнул он.

Ранее посольство России в Великобритании заявило: новые антироссийские санкции Лондона, введенные под предлогом кибератак, подрывают международное сотрудничество в киберсфере и играют на руку интернет-мошенникам. По словам дипломатов, Москва заинтересована в коллективной выработке норм борьбы с такими преступлениями.

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