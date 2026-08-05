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05 августа 2026 в 11:45

Разработчик ChatGPT заплатит миллионы за дискриминацию американцев

OpenAI выплатит $3,2 млн за дискриминацию американцев при найме

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Американский разработчик искусственного интеллекта OpenAI, создавший популярный чат-бот ChatGPT, выплатит $3,2 млн (259,6 млн руб.) долларов за урегулирование претензий со стороны Минюста США, следует из заявления министерства. Ведомство обвинило IT-гиганта в том, что при подборе персонала он отдавал предпочтение иностранцам с временными рабочими визами, обходя стороной американцев.

Это значимое соглашение гарантирует, что OpenAI возместит ущерб и изменит свою практику найма таким образом, чтобы американские работники получили справедливую возможность занять востребованные должности, — говорится в документе.

Как установило расследование, часть вакансий в компании была искусственно закрыта для американцев. Теперь по условиям мирового соглашения OpenAI переведет в бюджет $1,2 млн (97,4 млн руб.) штрафа, а еще $2 млн (162,3 млн руб.) направят в специальный фонд — эти деньги получат соискатели, чьи права были ущемлены при трудоустройстве.

Ранее американец Майкл Лайнс, страдающий биполярным расстройством, подал в суд на OpenAI, утверждая, что ответы ChatGPT ухудшили его состояние и чуть не довели до самоубийства. Компания, в свою очередь, заявила, что обучает модели распознавать признаки таких состояний.

США
Минюст США
OpenAI
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