Раскрыта связь чиновника Трампа с Джеффри Эпштейном

Глава американского инвестиционного агентства с бюджетом $205 млрд чиновник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Бен Блэк имел личные и деловые контакты с финансистом Джеффри Эпштейном, сообщает The Guardian со ссылкой на документы, опубликованные Министерством юстиции США. По данным издания, несмотря на отрицание связи его адвокатов, материалы ведомства и деловая документация свидетельствуют о многолетних контактах.

Журналисты изучили более 5 тыс. документов из личной переписки Эпштейна. В 2011 году Блэк и Эпштейн инвестировали в одну и ту же компанию. После этого их общение продолжалось еще несколько лет.

Согласно материалам, Эпштейн рассказывал знакомому, что присутствовал на праздновании 30-летия Бена Блэка. Кроме того, он якобы консультировал его при покупке таунхауса стоимостью $11,5 млн.

Ранее стало известно, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнется с новой волной критики на фоне публикации второй части документов, связанных с бывшим послом США лордом Питером Мандельсоном. Новый пакет материалов объемом более тысячи страниц касается в том числе связей Мандельсона с Эпштейном.