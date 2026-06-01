ПМЭФ-2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
01 июня 2026 в 15:34

В Британии опубликуют компроматную переписку, связанную с Эпштейном

В Британии готовят публикацию документов о контактах Мандельсона с Эпштейном

Джеффри Эпштейн Джеффри Эпштейн Фото: Uma Sanghvi/ZUMAPRESS.com/Global Look Press
Подписывайтесь на нас в MAX

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнется с новой волной критики на фоне публикации второй части документов, связанных с бывшим послом США лордом Питером Мандельсоном, сообщает The Mirror. Новый пакет материалов объемом более тысячи страниц касается в том числе связей Мандельсона с Эпштейном.

Мы привержены полному выполнению требования парламента. Вторая часть документов станет одной из крупнейших публикаций, когда-либо представленных парламенту, — заявил представитель правительства Великобритании.

По предварительным данным, документы не содержат сведений, которые могли бы снять вопросы о проверке Мандельсона перед назначением и его связях с представителями иностранных государств. Публикация проводится после требований парламентариев раскрыть материалы, касающиеся его назначения в 2024 году и возможных контактов с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что Эпштейн в течение нескольких лет после отказа британской полиции расследовать его деятельность арендовал квартиры в центре Лондона, где размещал женщин, подвергавшихся сексуальному насилию. Журналисты нашли подтверждения аренды четырех квартир.

Европа
Великобритания
Кир Стармер
Джеффри Эпштейн
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Обвиняемая из-за 168 рублей девушка в России рассказала о мере пресечения
Россия потребовала у Франции информацию о задержании судна Tagor
Французы впали в ярость от дерзкой выходки Макрона
В Сербии поставили точку в вопросе безвиза с Россией
«Я не уйду из Театра сатиры»: Алена Яковлева об отце, Ширвиндте, замужестве
В Москве арестован начальник продовольственного управления Минобороны
Атака дрона ВСУ на автомобиль закончилась трагедией под Курском
В платежках за ЖКУ может появиться неожиданное дополнение
В Кирове организатор подпольных боев устроил дебош с топором
Небензя связал заседание СБ ООН с антироссийской повесткой
Спасатели Подмосковья помогли застрявшему в заборе детенышу косули
На 701 000 дешевле Geely. Три новые «Волги»: цены, параметры, соперники
Правительство предложило ввести штрафы для «Почты России»
В Запорожской области сообщили о новом ударе по школе
СК РФ установил место запуска БПЛА по Старобельску
Бастрыкин назвал число объектов образования, атакованных ВСУ
В ДНР сообщили о погибших и раненых при обстрелах ВСУ
В Курской области 76-летний велосипедист пострадал при атаке БПЛА
Украина «по ошибке» направила дроны в Финляндию
Захарова провела параллель между Зеленским и Гитлером
Дальше
Самое популярное
Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом
Общество

Все лето делаю зеленые оладьи: вкусный способ съесть много зелени — подаю с чесночным соусом

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут
Общество

Вместо надоевших сырников и оладий беру пачку творога и делаю гору вкуснятины к чаю — ленивые брусочки за 15 минут

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие
Семья и жизнь

Лепешки из творога — 3 рецепта на сковороде: пышные, тонкие, сладкие

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.