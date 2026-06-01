В Британии опубликуют компроматную переписку, связанную с Эпштейном В Британии готовят публикацию документов о контактах Мандельсона с Эпштейном

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер столкнется с новой волной критики на фоне публикации второй части документов, связанных с бывшим послом США лордом Питером Мандельсоном, сообщает The Mirror. Новый пакет материалов объемом более тысячи страниц касается в том числе связей Мандельсона с Эпштейном.

Мы привержены полному выполнению требования парламента. Вторая часть документов станет одной из крупнейших публикаций, когда-либо представленных парламенту, — заявил представитель правительства Великобритании.

По предварительным данным, документы не содержат сведений, которые могли бы снять вопросы о проверке Мандельсона перед назначением и его связях с представителями иностранных государств. Публикация проводится после требований парламентариев раскрыть материалы, касающиеся его назначения в 2024 году и возможных контактов с финансистом Джеффри Эпштейном, обвинявшимся в сексуальной эксплуатации несовершеннолетних.

Ранее стало известно, что Эпштейн в течение нескольких лет после отказа британской полиции расследовать его деятельность арендовал квартиры в центре Лондона, где размещал женщин, подвергавшихся сексуальному насилию. Журналисты нашли подтверждения аренды четырех квартир.