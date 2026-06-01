Группа AY YOLA представит новый альбом на фестивале «Традиция»

В кинопарке «Москино» 20–21 июня состоится фестиваль «Традиция». Фестиваль был задуман Эдуардом Бояковым и Захаром Прилепиным. В числе участников — группы «Любэ», Пелагея, AY YOLA, чьи композиции, включая Homay, вышли в мировые чарты спустя несколько дней после публикации в 2025 году, Miravi, «Калинов мост», «Джанго» и Хор Данилова монастыря.

В кинопарке будут организованы девять фестивальных площадок с уникальными декорациями, где пройдет более 100 мероприятий. Группа AY YOLA представит новый альбомом URAL BATYR, вдохновленный башкирским народным эпосом.

Мы в своем творчестве стремимся привлечь внимание к тем смыслам, которые заложены в эпосе «Урал-Батыр». Например, песня Yola (перевод с башкирского «традиция») — о традициях как о внутреннем нравственном ориентире. О том, что человек должен помнить, кто он, уважать старших и свою землю, свою историю и следовать дорогой добра, — рассказали участники группы AY YOLA.

Захар Прилепин, один из основателей фестиваля, считает, что традиционную культуру необходимо поддерживать в современном мире, где шоу-бизнес доминирует и участие в нем затруднено, и что нужно конкурировать с новыми культурными течениями. Эдуард Бояков подчеркивает, что программа фестиваля основана на понимании русского культурного кода, который включает в себя богатую и многогранную культуру, не противопоставляющую аристократическое народному или этническое — глобальному.

Ранее сообщалось, что поэтическая программа фестиваля будет включать встречи с современными поэтами, такими как Мария Ватутина, Игорь Караулов, Анна Долгарева, Амир Сабиров, Матвей Раздельный, Наталия Тебелева и другие. Также в рамках события пройдет ряд спектаклей: «Шахтерская дочь» по поэме Анны Ревякиной, «Царский путь» о последних днях Романовых и моноспектакли «Еще раз про любовь», «Руслан и Людмила» и «Верните время».

