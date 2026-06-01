Лазарева пожаловалась на негативные статьи о себе Лазарева заметила, что о ней вышло много негативных статей в СМИ

Ведущая Татьяна Лазарева (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в соцсетях ответила на негативные статьи, опубликованные в российских СМИ, о сложностях в ее жизни. Женщина записала видео из бассейна, в котором заявила, что переносит тяготы с трудом, но с достоинством.

Ранее Лазарева сообщала о желании ее троих детей вернуться в Россию. Ведущая охарактеризовала эмиграцию как крайне тяжелый скачок во взрослении, особенно болезненно переживаемый подростками.

Вместе с тем она призналась, что столкнулась с серьезными финансовыми трудностями. Основным из источников ее дохода остаются винные туры, которые она организует один-два раза в год для небольших групп.

