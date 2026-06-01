Измены, похудение, содержание семьи в Киеве: как живет Наташа Королева

Заслуженная артистка России Наташа Королева отпраздновала 53-летие и рассказала о похудении. Как сейчас складываются ее карьера и личная жизнь?

Чем известна Королева

Наташа Королева (настоящая фамилия — Порывай) родилась 31 мая 1973 года в Киеве в семье заслуженной артистки Украины Людмилы Порывай и хормейстера академического хора Владимира Порывая.

В 1989 году она переехала в Москву и прошла прослушивание у композитора и своего будущего мужа, народного артиста РФ Игоря Николаева и начала карьеру певицы. Она выпустила десятки песен, наиболее популярные из которых «Желтые тюльпаны», «Почему умирает любовь?», «Такси, такси», «Маленькая страна», «Подсолнухи» и «Дельфин и русалка».

Что известно о личной жизни Королевой

Наташа Королева с 1992 по 2001 год состояла в браке с Игорем Николаевым. По словам артистки, причиной развода стала измена супруга.

«Первый мой опыт замужества закончился тем, что моего мужа увели», — говорила она.

В 2003 году Королева вышла замуж за стриптизера Сергея Глушко, также известного как Тарзан. У пары есть сын Архип Глушко-Порывай. В 2020 году супруг артистки записал видеообращение в соцсетях, в котором признался в измене.

«Я хочу сделать официальное заявление на фоне всей той грязи, которая сейчас льется на меня, на мою семью и, самое главное, на мою жену. Я хочу официально объявить: произошел инцидент, я изменил своей жене, и я об этом открыто говорю. Это сделал я, и отвечать за это я буду перед Богом и своей женой», — сказал он.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В 2021 году в шоу «Секрет на миллион» Королева заявила, что у нее есть внебрачная дочь. Она объяснила, что подарила яйцеклетку другу из Киева, который переехал в США. Девочка родилась в 2019 году, ее выносила суррогатная мать.

Как Королева поддерживает семью на Украине

Мама Наташи Королевой Людмила Порывай рассказала в рамках шоу «Мудрость великих матерей» с Арманом Давлетяровым, что ее дочь оказывает финансовую поддержку не только ей, но и всей своей семье в Киеве.

«Если б не Наташа, я б не то что в Америке, я не знаю, как бы мы жили. Она содержит всю громадную семью в Киеве. Она помогает много сестре, потому что у нее проблемы. Она человек безотказный. Она больше отдает», — заявила она.

Королева не делала публичных заявлений насчет спецоперации. С 2016 года ей запрещен въезд на территорию Украины. На фоне СВО в семье артистки произошел конфликт из-за разных политических взглядов матери исполнительницы и ее супруга, который поддерживает действия российской власти. Однако со временем членам семьи удалось наладить общение.

Чем сейчас занимается Королева, что известно о ее похудении

Наташа Королева продолжает творческую деятельность. 31 мая она отпраздновала 53-летие и рассказала, что сделала себе лучший подарок на день рождения — похудела.

«Я сделала лучший подарок себе на день рождения — минус 5 кг! С легкостью бабочки впорхнула в свои 53!» — сообщила она.

Наташа Королева на Российской национальной музыкальной премии «Виктория-2026» Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Певица рассказывала в соцсетях, что сбрасывает вес с помощью препарата, который позволяет контролировать аппетит. Королевой его назначил врач-эндокринолог. Исполнительница также начала тщательнее следить за питанием, контролировать порции и увеличила физическую активность.

В мае Королева навестила мать, проживающую в США, и поделилась совместными кадрами с ней.

Помимо гастрольной деятельности, исполнительница также снимается ТВ-шоу. В частности, она вместе со своей невесткой Мелиссой Глушко приняла участие в программе «Сокровища императора», однако они покинули проект в восьмом выпуске.

