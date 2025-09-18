Раскрыта причина развода Королевой и Николаева: кто кому изменил?

Жена композитора Игоря Николаева Юлия Проскурякова заявила, что не отбивала супруга у певицы Наташи Королевой, а также отметила, что устала от сравнений с ней. Что об этом известно, какой была реальная причина развода Королевой и Николаева?

Уводила ли Проскурякова мужа у Королевой?

Проскурякова напомнила, что композитор развелся с Королевой в 2001 году и лишь спустя три года в его жизни появилась она.

«Игорь на момент нашей встречи был свободным мужчиной! Поэтому я вообще никогда не понимала нападок в мой адрес. Люди зачем-то нас сравнивают (с Королевой. — NEWS.ru) и все время спорят, кто лучше или хуже. И мне это не понятно», — рассказала Юлия в интервью Наталье Подольской.

Она отметила, что не дружит с Королевой, но и конфликта у них нет. Они всегда здороваются при встрече и с уважением друг к другу относятся, добавила Проскурякова.

«Я не отбивала у нее мужа или просто любимого мужчину. А журналисты нас постоянно сталкивают. Берут какую-нибудь часть из интервью Наташи или моего, а потом начинается удачный желтый монтаж. Все это тиражируется в неприятном ключе», — пожаловалась жена Николаева.

Игорь Николаев с супругой — певицей Юлией Проскуряковой Фото: Евгения Новоженина/РИА Новости

Певица также рассказала, что ее дочь Вероника не задавала вопросов о браке отца с Королевой.

«Она понимает, что у папы были какие-то там еще жены, но она пока этими вопросами не задается. Но если она спросит, конечно, отвечу ей», — подчеркнула Проскурякова.

Отдельно Юлия остановилась на том, что многие отмечают ее внешнее сходство с бывшей возлюбленной супруга. Она признала общий типаж с Королевой, но обратила внимание, больше ничего общего у них нет.

«Может быть, по типажу мы похожи, я имею в виду маленький рост, мы сбитенькие девочки. Но мы совершенно разные люди», — сказала Проскурякова.

Что было реальной причиной развода Королевой и Николаева

Сама Королева в 2005 году заявила, что причиной развода с Николаевым стала его измена. По ее словам, ее мужа увела женщина, в которой она не видела конкурентку. По слухам, речь шла о концертном директоре Николаева Анжеле Кулаковской.

«Первый мой опыт замужества закончился тем, что моего мужа увели. Но я не чувствовала, что та женщина может это сделать. Почему? Во-первых, как говорят, жена обо всем узнает последней. Во-вторых, узнав за 12 лет вкусовые предпочтения Игоря, в том числе и женские стереотипы, которые вызывают в нем определенную симпатию, я понимала, что этот человек не может быть моей соперницей», — говорила Наташа в интервью KP.ru.

Она добавила, что разлучница тогда прибегла к магии, то есть приворожила Николаева.

«Николаев же предложил мне жить по правилам, с которыми я не могла мириться. Сейчас это можно называть как угодно — кризисом среднего возраста, последствиями долгой совместной жизни, но факт остается фактом. Игорь решил развеяться, захотел жить свободной жизнью, которая не обременена ни семейными обязательствами, ни общественным мнением. При этом он не собирался разводиться. Зачем куда-то уезжать, когда есть дом, где тебя всегда ждут?! Но меня такая жизнь не устраивала по определению», — рассказывала Королева.

Наташа Королева и ее муж Сергей Глушко (Тарзан) Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Долгое время считалось, что семью Королевой и Николаева разрушил Сергей Глушко, с которым артистка якобы изменила мужу. На одном из шоу на платформе «VK Видео» Глушко уверял, что не уводил Наташу из семьи. Стриптизер при этом уверен, что вся страна ненавидит его и ошибочно считает разлучником.

«Может, кого-то расстрою, но я не отбивал Наташку у Игоря. Когда мы начали общаться, они уже год жили не вместе. Знаю, что меня ненавидит полстраны до сих пор, но я не был причиной их расставания», — заявил Глушко.

Артист уточнил, что уже давно смирился с таким отношением к себе со стороны поклонников пары Николаева и Королевой, и шутит, что от такой репутации ему «уже не отмыться».

Именно Николаев подарил Наташе псевдоним Королёва и целый букет хитов: «Желтые тюльпаны», «Первый поцелуй», «Палочка-выручалочка», «Маленькая страна». На момент знакомства с Наташей Николаев был женат, и у него была дочь. В итоге Королева поставила композитору условие.

«Я ему сказала, что больше не могу сдерживать его натиск, но жить с ним, обманывая себя и других, не хочу. А потом добавила, что либо мы женимся, либо я уезжаю от него в Киев», — рассказывала она.

Однако Николаев не мог принять твердое решение в течение полутора лет. Позже артисту пришлось развестись, а потом, в 1992 году, жениться на 18-летней Королевой.

