02 января 2026 в 14:55

Выросло число госпитализированных в Крыму пострадавших после атаки в Хорлах

Число пострадавших после атаки на Хорлы в больницах Крыма увеличилось до 14

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
В настоящее время в больницах Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате атаки ВСУ на село Хорлы в Херсонской области, сообщили в Telegram-канале регионального Минздрава. Два человека находятся в тяжелом состоянии.

По состоянию на 14:00 02.01.2026 в медицинских организациях Республики Крым находятся 14 человек, пострадавших в результате удара ВСУ в селе Хорлы Херсонской области, — говорится в сообщении.

Два пострадавших, взрослый и ребенок, пребывают в тяжелом состоянии, остальные имеют среднюю степень тяжести повреждений. Медицинские специалисты оказывают всем необходимую медицинскую поддержку.

Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что шесть пострадавших после удара дронов ВСУ по Хорлам доставлены для получения медицинской помощи в больницы Крыма. Остальных раненых, по его словам, разместили в клиниках трех районов, а тех, кто получил легкие повреждения, уже выписали.

Представитель Следственного комитета России Светлана Петренко уточнила, что после атаки возбуждено уголовное дело о теракте. Один из украинских БПЛА, как сообщил Сальдо, был оснащен зажигательной смесью. Пожар, вызванный ударом, удалось ликвидировать только под утро.

