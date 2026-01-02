«Кинжалы» лютуют, Зеленского высмеяли в США: новости СВО к вечеру 2 января

Российские «Кинжалы» разнесли важные объекты на Украине, в США признали, что Трамп будет манипулировать Зеленским по теме гарантий безопасности, розовый цвет набирает популярность в рядах ВСУ. Самые важные и интересные темы дня по конфликту на Украине — в вечерней сводке NEWS.ru.

Российская артиллерия сравняла с землей блиндажи ВСУ

На Константиновском направлении артиллеристы российской группировки войск «Южная» нанесли удар по укрепленным позициям ВСУ, сообщили в Минобороны РФ. Цель находилась в районе населенного пункта Степановка. В результате точного удара были поражены наблюдательные посты ВСУ.

«Расчет 122-мм гаубицы Д-30 Южной группировки войск на Константиновском направлении в районе населенного пункта Степановка нанес точный огневой удар по позициям противника, уничтожив укрепленный блиндаж с живой силой и два наблюдательных поста ВСУ», — говорится в заявлении ведомства.

«Кинжалы» разнесли важные для ВСУ объекты на Украине

Российские военные нанесли серию ударов по объектам военной и энергетической инфраструктуры Украины, сообщила пресс-служба Минобороны РФ. За неделю были осуществлены один массированный удар и шесть групповых ударов высокоточным оружием.

«ВС РФ нанесены массированный и шесть групповых ударов высокоточным оружием, в том числе аэробаллистическими гиперзвуковыми ракетами „Кинжал“», — подчеркнули в ведомстве.

Сверхзвуковой истребитель-перехватчик МиГ-31К с гиперзвуковой ракетой «Кинжал» Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным оборонного ведомства, удары были направлены на производственные мощности, склады боеприпасов и места дислокации личного состава. В результате поражены цеха по сборке компонентов для ракетных двигателей, производства ударных беспилотников дальнего радиуса действия, а также склады боеприпасов и пункты временного размещения украинских военнослужащих и иностранных наемников. Дополнительно повреждения получили объекты транспортной и портовой инфраструктуры, используемые в интересах ВСУ.

Зеленский не получит гарантий безопасности от Трампа

Президент США Дональд Трамп не намерен предоставлять президенту Украины Владимиру Зеленскому гарантии безопасности в том формате, на который рассчитывает Киев, пишет газета New York Times. Отмечается, что такое стремление украинского политика может в итоге обернуться рисками.

«Неустанное стремление Зеленского добиться конкретных гарантий безопасности понятно, но в конечном итоге окажется тщетным и, возможно, даже опасным», — говорится в публикации.

Как поясняет издание, даже если Вашингтон формально возьмет на себя определенные обязательства по защите Украины, их практическая реализация останется под вопросом. По мнению аналитиков, американский президент сможет легко трактовать или манипулировать такими договоренностями, чтобы избежать необходимости их полного выполнения.

Дрон ВСУ убил сдавшегося в плен украинца

Операторы БПЛА ВСУ убили сдавшегося в плен украинца, заявил украинский пленный Владимир Литкин. По его словам, которые передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, инцидент произошел под Красноармейском в момент, когда их группа уже была захвачена.

«Подошли разведчики ваши (ВС России. — NEWS.ru), спросили, какая бригада. Сказали, что это не наши, выходите, поднимайте руки, без оружия, чтобы руки видели. Когда нас вели, уже когда взяли нас в плен со связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника», — сказал Литкин.

Украинцы начали скупать розовые шевроны с символикой нацистов

В продаже на одном из украинских сайтов военной экипировки появились необычные розовые шевроны, сообщает РИА Новости. Их дизайн повторяет символику нацистской Германии, но вместо свастики в дубовом венке изображен государственный герб Украины.

Агентство также отмечает, что розовый цвет стал популярным в ассортименте украинских военторгов. Помимо спорных шевронов, они предлагают для военнослужащих розовые тактические наушники, магазины для патронов, сигнальные маяки, компасы, обложки для документов и чехлы для бронежилетов.

