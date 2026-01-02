Пленный боец ВСУ рассказал, как украинский БПЛА убил его сослуживца

Операторы БПЛА ВСУ убили сдавшегося в плен украинца, заявил украинский пленный Владимир Литкин. По его словам, которые передает РИА Новости со ссылкой на Минобороны, это произошло под Красноармейском, когда их вели бойцы ВС России.

Подошли разведчики ваши (ВС России. — NEWS.ru), спросили, какая бригада. Сказали, что это не наши, выходите, поднимайте руки, без оружия, чтобы руки видели. Когда нас вели, уже когда взяли нас в плен со связанными руками, и украинский дрон, получается, убил моего напарника, — сказал пленный.

Ранее Литкин рассказал, что был мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов), когда пошел в лес за грибами. По его словам, он не успел пройти и 200 метров.

До этого находящийся в плену военнослужащий 25-й бригады ВСУ Эмиль Хорват заявил, что командование принуждало украинских солдат к атакам, угрожая ударами собственных FPV-дронов. Он отметил, что перед операцией солдатам выдавали крайне скудный паек. На каждого приходилось две бутылки воды, банка тушенки и хлеб. Боец также рассказал, что его избили и насильно мобилизовали.