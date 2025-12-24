Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
24 декабря 2025 в 21:44

ВСУ гнали солдат на штурм, угрожая сбросами с дрона

Пленный боец ВСУ Хорват: командование гнало солдат на штурм, угрожая дроном

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Военнослужащий 25-й бригады Вооруженных сил Украины Эмиль Хорват, находящийся в плену, заявил, что командование принуждало солдат к атакам, угрожая ударами с FPV-дронов. В беседе с РИА Новости он отметил, что перед атакой солдатам выдавали скудный паек — две бутылки воды, банку тушенки и хлеб.

Две бутылки воды они дали, банку тушенки и хлеб. Они, наоборот, нас с «фипиками» (FPV-дронами. — NEWS.ru) гнали дальше, мы бежали дальше, — сообщил он.

Боец также рассказал, что был избит и насильно мобилизован сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов) по дороге из больницы, где находились его мать и дочь. Уже в военкомате, как утверждает Хорват, ему прямо заявили, что он идет «на мясо». Впоследствии он добровольно сдался в плен бойцам Вооруженных сил РФ на территории Донецкой Народной Республики.

Ранее пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ, Александр Саенко сообщил, что военные охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме. По его словам, никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром.

