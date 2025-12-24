Новый год-2026
«Ты никуда не выйдешь»: пленный раскрыл, как ВСУ охраняют дезертиров

РИА Новости: дезертиров ВСУ охраняют строже, чем в тюремной камере

Военнослужащие ВСУ Военнослужащие ВСУ Фото: Социальные сети
Военные ВСУ охраняют украинских контрактников, пойманных при дезертирстве, в учебном лагере перед отправкой на фронт строже, чем в тюрьме, сообщил РИА Новости пленный украинский заключенный, подписавший контракт с ВСУ Александр Саенко. По его словам, никуда выходить нельзя, даже на зарядку — с командиром.

Все в колючке, никуда ты не выйдешь, можно только в туалет. Утром на зарядку и пробежку со своим командиром, больше никуда. В другой корпус не попадешь, потому что там КПП и колючая проволока, — рассказал военнопленный.

Он добавил, что подписавших контракт с ВСУ лишают документов и телефонов, которыми дают пользоваться только по воскресеньям в присутствии наблюдающего украинского военного. Такой человек специально приставлен слушать, с кем и о чем говорит заключенный контрактник.

Ранее президент России Владимир Путин на большой пресс-конференции, совмещенной с прямой линией, которая проходит в Гостином Дворе, заявил, что количество дезертиров в ВСУ исчисляется сотнями тысяч. По его словам, украинские войска деградируют. Он также указал, что у армии противника практически не остается стратегических резервов.

Тем временем командующий управлением штурмовых войск ВСУ Валентин Манько отметил, что украинская армия испытывает серьезные проблемы с дезертирством из-за отсутствия должного наказания. Он пояснил, что массовое самовольное оставление частей (СОЧ) вызвано в том числе практикой амнистий для таких военнослужащих.

