«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра

Президент США Дональд Трамп высказался за уход директора национального контртеррористического центра Джо Кента с поста из-за операции в Иране. Глава государства заявил в Белом доме, что чиновник был слаб в вопросах безопасности.

Я всегда считал его хорошим парнем, но я всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности. Я не очень хорошо его знал, но, на мой взгляд, он казался довольно хорошим парнем. Хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы, — отметил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Тегерану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.

До этого глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо указал, что Иран вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона. Он пояснил, что речь идет и об ударах в киберпространстве.