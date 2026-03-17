17 марта 2026 в 19:57

«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра

Трамп поддержал отставку главы контртеррористического центра из-за Ирана

Дональд Трамп Фото: Official White House/Molly Riley
Президент США Дональд Трамп высказался за уход директора национального контртеррористического центра Джо Кента с поста из-за операции в Иране. Глава государства заявил в Белом доме, что чиновник был слаб в вопросах безопасности.

Я всегда считал его хорошим парнем, но я всегда думал, что он слаб в вопросах безопасности, очень слаб в вопросах безопасности. Я не очень хорошо его знал, но, на мой взгляд, он казался довольно хорошим парнем. Хорошо, что он ушел, потому что он сказал, что Иран не представляет угрозы, — отметил Трамп.

Ранее американский лидер заявил, что большинство союзников США по НАТО не хотят участвовать в военной операции против Ирана. По его словам, почти все страны Альянса согласны с тем, что Тегерану нельзя позволить обзавестись ядерным оружием, но участвовать в боевых действиях отказываются.

До этого глава Северного командования ВС США и NORAD генерал Грегори Гийо указал, что Иран вопреки нанесенному его военной инфраструктуре урону сохраняет способность к ответным атакам против Вашингтона. Он пояснил, что речь идет и об ударах в киберпространстве.

Дональд Трамп
США
Иран
отставки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Бывший партнер актера Деревянко сел за решетку на шесть лет
Отец Алисы Тепляковой рассказал о первых заработках вундеркинда
Мессенджер Мax опроверг фейк о взломе
«Нужна помощь»: теннисист Медведев столкнулся с проблемой перед турниром
Залужный сбежал с переговоров Зеленского и Стармера
В Европе заявили, что ЕС окончательно одобрил гигантский займ для Украины
Раскрыта истинная причина визитов Зеленского в Европу
В России сбоит один из сервисов «Яндекса»
Не может передвигаться: что с раком Лерчек, как лечат, отпустят ли в Китай
В деле о пожаре на авианосце США нашли неожиданную деталь
Стало известно, может ли Мексика принять матчи Ирана на чемпионате мира
В Сети появился первый трейлер фильма «Дюна 3»
Украину назвали полигоном для испытаний новейшего оружия
В России раскрыли помощника Киева в теракте против российского газовоза
«Сотни гробов»: наземной операции США в Иране предрекли печальный исход
Мясорубка для Трампа, «культурная» русофобия в Риме: что будет дальше
«Я очень разочарован»: Трамп устроил разнос НАТО
«Очень слаб»: Трамп ответил на демарш главы контртеррористического центра
Трамп бесповоротно разочаровался в европейском премьере
Захарова тремя словами ответила на «отставку» Макрона
Дальше
Самое популярное
Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать
Москва

Затяжные ливни и тепло до +16? Погода в Москве в конце недели: чего ждать

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю
Общество

Смешала яблоки с творогом. Эти творожные полоски улетают на раз-два: простая и вкусная выпечка к чаю

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей
Общество

Никакой соды и кефира: готовлю оладьи по-японски: нежные, как суфле, и безумно вкусные — без химии и разрыхлителей

