Фермер случайно узнал, что мертв уже более 30 лет Французский фермер узнал, что 32 года числится в документах умершим

Французский фермер узнал, что уже 32 года числится в государственных информационных системах как умерший, сообщает телеканал France 3. Инцидент произошел в департаменте Верхняя Луара на юге страны и поразил семейство.

Эта история, в которую с трудом верится, не дает покоя семье фермеров в Верхней Луаре. Патрис, отец семейства, уже 32 года считается умершим, в то время как на самом деле он жив, — сообщает телеканал.

В апреле этого года коммерческий суд направил семье фермера письмо с требованием привести в порядок данные по их сельхозкооперативу с учетом того, что указанный в документах управляющий якобы мертв. В ином случае предприятие грозились исключить из реестра. Тогда мужчина и узнал, что числится мертвым с 1994 года.

Суд предположил, что у фермера по родословной был скончавшийся тезка, однако сам пострадавший от бюрократии отрицает это. После этого канцелярия органа запросила у него выписку из актовой записи, чтобы еще раз удостовериться в информации.

Ранее стало известно, что около 17 человек погибли в результате нападения вооруженных людей на фермеров в деревне Горон-Намайе на северо-западе Нигерии. Атака произошла в округе Марадун во время посевной кампании.