В России стандартизируют производство шариковых речек Росстандарт: новый ГОСТ на шариковые ручки вступит в силу в сентябре 2026 года

С сентября 2026 года в России начнут действовать новые требования к шариковым ручкам, пишет РИА Новости со ссылкой на Росстандарт. ГОСТ впервые установит правила к материалам, конструкции и надежности письменных принадлежностей.

Стандарт впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки, — рассказали в Росстандарте.

Предыдущий стандарт был введен еще в 1992 году и переиздан в 2005-м. Новый документ вводит классификацию ручек, требования к коррозионной стойкости металлических деталей, а также к безопасности материалов для здоровья человека. Особое внимание уделено надежности: ручка должна писать с первого касания даже после трех часов без колпачка, а линия не должна оставлять отпечатков.

Согласно новым правилам, длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней толщиной более 3 миллиметров и не менее 200 метров — для более тонких. Ручка также должна выдерживать падение с высоты одного метра на деревянную поверхность без разрушения деталей. В Росстандарте подчеркивают, что принятие стандарта — часть системной работы по формированию нормативной базы для школьно-письменных принадлежностей.

Ранее депутат МО «Поселок Шушары» (Санкт-Петербург), председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров заявил, что в России необходимо разработать ГОСТ на окна в многоэтажных домах, чтобы застройщики устанавливали механизмы, максимально препятствующие легкому открытию окон детьми. По его словам, проветривать помещения должны только взрослые.