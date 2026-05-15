Кукурузное масло в России будут производить по новому стандарту Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло

Росстандарт утвердил межгосударственный стандарт на кукурузное масло. Документ, разработанный некоммерческой организацией «Масложировой союз России», вступит в силу 1 сентября 2027 года, следует из материалов ведомства, с которыми ознакомился ТАСС.

ГОСТ распространяется на масло, извлекаемое из зародышей зерен кукурузы и предназначенное для непосредственного употребления в пищу, включая детское питание. Также изменения коснется масла для использования в различных отраслях пищевой промышленности и в качестве сырья для дальнейшей рафинации.

Документ содержит классификацию продукта, технические требования к нему и к сырью, из которого оно производится. Новый стандарт призван унифицировать качество кукурузного масла на пространстве стран-участниц соглашения.

Ранее сообщалось, что в России вступят в силу новые государственные стандарты (ГОСТы) на туалетную бумагу, пивные напитки и медовуху. Нововведение начнет работать с лета 2026 года. С 1 июня 2026 года начнет действовать национальный стандарт на туалетную бумагу, салфетки и носовые платки. Он устанавливает требования к качеству продукции и ее техническим параметрам. С 1 июля 2026 года в России начнет действовать ГОСТ на пивные напитки.