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04 июня 2026 в 09:49

«Более высокие ставки»: Решетников поделился видением будущей экономики

Решетников: более высокие ставки станут контуром новой экономической модели

Максим Решетников Максим Решетников Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
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Более высокие процентные ставки и крепкий рубль могут стать контурами следующей экономической модели страны, заявил министр экономического развития России Максим Решетников на полях Петербургского международного экономического форума. Он также указал на бюджетный дефицит, с которым работает Центробанк, передает корреспондент NEWS.ru.

Очевидно, что контуры следующей экономической модели, они более или менее тоже прослеживаются. Это более крепкий рубль, чем многим бы хотелось. Это все-таки чуть более высокие процентные ставки, потому что есть вопросы и с бюджетным дефицитом. Поэтому Банк России на это реагирует, и нам потребуется время, чтобы выйти на те цели в бюджетной политике, которые мы ставим, — заявил министр.

Ранее министр финансов Антон Силуанов сообщил, что Россия в скором времени полностью погасит свой внешний долг. По его словам, страна достигла финансового суверенитета. Также глава Минфина напомнил, что некоторые страны до сих пор зависят от кредитов международных валютных организаций, валютного фонда, мирового банка.

До этого главный экономист госкорпорации развития ВЭБ.РФ Андрей Клепач заявил, что рост цен на нефть из-за конфликта на Ближнем Востоке принесет российскому бюджету сверхдоходы. По его словам, дополнительные денежные вливания в госказну составят свыше 2 трлн рублей.

Власть
Максим Решетников
Антон Силуанов
внешний долг
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