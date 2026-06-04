В МВД раскрыли признак попадания номера в базы мошенников МВД: несколько мошеннических атак говорят о попадании номера в базы аферистов

Одновременное поступление нескольких мошеннических атак на один номер может говорить о том, что он попал в базы кол-центров аферистов, сообщается в Telegram-канале управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. Пользователи иногда получают десятки разных легенд ежедневно — от сообщений о доставке и перерасчете пенсии до взлома аккаунтов.

Подобная активность может свидетельствовать о том, что номер телефона попал в базы, используемые мошенническими кол-центрами, либо был отмечен в их CRM-системах как «активный», например если человек ранее отвечал на звонки, переходил по ссылкам или вступал в переписку с неизвестными, — говорится в сообщении.

Злоумышленники нередко одновременно тестируют разные сценарии, пытаясь выяснить, какая из них вызовет доверие. Сообщения могут поступать от разных мошенников, которые покупают готовые базы для рассылок и обзвона.

При резком росте количества подозрительных сообщений необходимо провести ревизию сведений, размещенных в открытом доступе, и максимизировать настройки приватности в используемых мессенджерах. Следует запретить добавление в группы и каналы всем пользователям, кроме контактов, скрыть номер телефона от посторонних лиц, ограничить возможность поиска аккаунта по номеру телефона, а также запретить незнакомым номерам писать первыми.

Ранее стало известно, что в преддверии Дня России активизировались мошенники, рассылающие ложные сообщения о государственных выплатах через мессенджеры и электронную почту. Аферисты часто выдают себя за сотрудников государственных органов и банков.