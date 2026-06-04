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04 июня 2026 в 09:52

В Госдуме объяснили, как семьям с детьми вернуть «налоговый кешбэк»

Депутат Бессараб: семьи с детьми могут вернуть часть НДФЛ через «Госуслуги»

Светлана Бессараб Светлана Бессараб Фото: Владимир Федоренко/РИА Новости
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Семьи с двумя и более детьми могут вернуть часть уплаченного в 2025 году НДФЛ через портал «Госуслуги», контактный центр Социального фонда России или МФЦ, рассказала в беседе с «Парламентской газетой» депутат Госдумы Светлана Бессараб. При этом на получение «налогового кешбэка» можно претендовать при условии, что оба родителя работают, а средний душевой доход на одного члена семьи не превышает полуторакратного размера прожиточного минимума в регионе.

Заявление можно подать не только на «Госуслугах», но и через контактный центр Социального фонда России, МФЦ. Если на «Госуслугах» подгружены все необходимые документы, то проще всего заявку сделать именно там. Это не очень сложно и крайне удобно. Тем более что такая социальная поддержка коснется семей, которые воспитывают более десяти миллионов деток, — отметила Бессараб.

Уточняется, что подать заявление через «Госуслуги» можно до 30 сентября 2026 года. Для выплаты родители, опекуны, попечители или усыновители должны воспитывать несколько несовершеннолетних с российским гражданством, постоянно проживающих в России. Если дети — студенты-очники, то до достижения ими возраста 23 лет. Кроме того, получатели должны иметь российское гражданство, официальный доход, статус налогового резидента РФ и отсутствие задолженностей по алиментам.

Ранее юрист Константин Чупырь предупредил, что новая ежегодная выплата для семей с детьми не рассчитана на самозанятых, которые не платят НДФЛ. Аналогично и с индивидуальными предпринимателями на спецрежимах. Кроме того, на «налоговый кешбэк» не могут претендовать граждане, лишенные родительских прав.

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