Сенатор выступил против легализации детского труда с 12 лет Сенатор Гибатдинов: в 12 лет ребенок психологически не готов к регулярной работе

Никакой личный интерес или даже нужда ребенка не могут оправдывать легализацию детского труда с 12 лет, такое мнение в беседе с NEWS.ru высказал член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его словам, в этом возрасте человек физиологически и психологически не созрел для регулярной работы.

Его главный труд — это учеба, познание мира, игры, общение и просто развитие. Отнимать это время — воровать его детство и закладывать проблемы на всю последующую жизнь, — убежден сенатор.

Гибатдинов подчеркнул, что не стал бы вносить инициативу о легализации детского труда с 12 лет. По его словам, напротив, следует ужесточать контроль над любыми попытками эксплуатации детей под видом трудового воспитания.

Дети в 12 лет не могут осознавать свои права и тем более защищать их. Они не скажут «нет» взрослому начальнику, не пожалуются на невыплату зарплаты, на то, что их заставили работать лишние два часа, на опасные условия. Проконтролировать условия труда сотен тысяч маленьких работников ни Минтруд, ни прокуратура физически не смогут, — заключил сенатор.

Ранее уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила вернуть в России трудовые лагеря для подростков. Она также выступила с инициативой о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Эта идея мгновенно вызвала широкий общественный резонанс.