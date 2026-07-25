Названа причина масштабного блэкаута в Грузии

Масштабное отключение электроэнергии в Грузии произошло из-за отключения 500-киловольтной линии электропередачи «Имерети», сообщил директор крупнейшей на Кавказе гидроэлектростанции ИнгуриГЭС Леван Мебония в интервью телекомпании «ТВ Пирвели». По его словам, специалисты пока не установили причину повреждения линии.

Отключилась 500-киловольтная линия «Имерети»… именно через эту линию проходит основная нагрузка энергосистемы страны. После ее отключения был нарушен режим работы, и энергосистема полностью распалась. Сейчас мы находимся в процессе ликвидации аварии, — уточнил Мебония.

Блэкаут произошел утром в субботу, 25 июля, и стал вторым за последние два дня. Подачу электроэнергии уже восстановили по всей стране. Первый масштабный сбой произошел в ночь на пятницу.

Ранее жителей Украины предупредили о возможных перебоях с электроснабжением на фоне аномальной жары. Уточняется, что сейчас в стране наблюдается резкий рост потребления электроэнергии из-за высокой температуры. Это может привести к дополнительной нагрузке на энергосистему и временным ограничениям подачи электричества.