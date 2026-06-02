Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов

Детские трудовые лагеря: что не так с идеей — мнения юристов и депутатов

Уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская предложила вернуть в России трудовые лагеря для подростков. Она также выступила с инициативой о снижении минимального возраста, с которого дети могут начать подрабатывать, до 12 лет. Эта идея мгновенно вызвала широкий общественный резонанс. О потенциальных плюсах и минусах предложения омбудсмена — в материале NEWS.ru.

Зачем нужны трудовые лагеря для подростков

Ярославская заявила на пресс-конференции, что детей необходимо занимать работой в летний период в черте города.

«Она должна быть организована в городе, потому что у родителей отпуск небольшой, они не могут организовать детям трехмесячную фиесту. Есть подростковая трудовая занятость. Но Трудовой кодекс очень жестко ограничивает работодателя. Пока мы не внесем изменения в Федеральный кодекс, так и будем осторожничать», — заявила Ярославская.

Ранее она предлагала уменьшить продолжительность летних школьных каникул до двух месяцев. По ее мнению, это позволит решить проблему занятости детей в период летнего отдыха. Омбудсмен подчеркнула, что трехмесячный перерыв в обучении не соответствует продолжительности отпусков родителей, что создает серьезные организационные трудности для семей. Фактически учебный процесс завершается в апреле, поскольку майские праздники и итоговые аттестации сокращают время для освоения нового материала.

Что говорит закон о создании детских трудовых лагерей

Выдвинутая омбудсменом инициатива противоречит нормам Трудового кодекса РФ, создает риски нарушения прав детей и поднимает серьезные этические вопросы, пояснил в разговоре с NEWS.ru адвокат Константин Степанов.

«В настоящее время Трудовой кодекс РФ устанавливает возрастные ограничения для трудоустройства. С 16 лет можно официально заключать трудовые договоры без дополнительных условий. С 15 лет разрешено подписывать договор самостоятельно, если работа не вредит здоровью. Если подросток учится по общей образовательной программе, трудовая деятельность не должна мешать учебе. С 14 лет допустимо работать по легкому графику при наличии письменного согласия родителя или попечителя, но только в свободное от учебы время», — сказал адвокат.

По его мнению, при снижении возрастного порога до 12 лет возникают различные риски.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«В частности, мы можем столкнуться с исчезновением понятия „легкий труд“. Для 12-летних детей будет сложно определить, какие работы считаются допустимыми, а какие — нет. Это увеличит риск того, что они будут выполнять тяжелые или вредные работы. Существует опасность роста теневого рынка труда: дети могут начать работать без оформления трудовых договоров. Это лишит их гарантий защиты прав на оплату труда, страховку от несчастных случаев и отпуск», — сказал собеседник.

Степанов также обратил внимание на потенциальные этические риски. «Это и грань с принудительным трудом, и социальное неравенство, при котором дети из обеспеченных семей смогут заниматься развивающими активностями, а несовершеннолетних из малообеспеченных семей будут принуждать к низкооплачиваемому труду», — подчеркнул он.

Что говорят депутаты о создании детских трудовых лагерей

К идее уполномоченного по правам ребенка в Москве следует подходить предельно осторожно, заявил в беседе с NEWS.ru глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«Самая главная задача — не навредить. С одной стороны, потребность в труде у подростков действительно есть. Я сам работал в школьные годы во время каникул, причем официально, и получал зарплату. Прекрасно понимаю, что такое заработанные собственным трудом деньги. Однако надо понимать, как в дальнейшем подросток будет распоряжаться этими заработанными средствами», — пояснил парламентарий.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Он призвал при обсуждении идеи Ярославской учитывать ее возможные негативные последствия.

«Ранняя занятость полезна для молодого человека, но ни в коем случае здесь не должно быть каких-либо перекосов. Эта идея требует очень тщательного, серьезного анализа и обсуждения с точки зрения возможной практической реализации. Поэтому говорить о каких-то законодательных изменениях сейчас точно не нужно», — добавил он.

Зампред комитета Госдумы РФ по экономической политике доктор экономических наук Михаил Делягин выступил с жесткой критикой инициативы омбудсмена.

«Это постепенно начнет мешать школьникам получать школьные знания, так же как студентам мешает получать знания в вузах. Работодателям выгодно эксплуатировать труд детей, так как их легче обмануть, им можно меньше платить. Лично я выступаю категорически против детского и рабского труда», — заявил парламентарий NEWS.ru.

Никакой личный интерес или даже нужда ребенка не могут оправдывать легализацию детского труда, сказал в беседе с NEWS.ru член комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Айрат Гибатдинов. По его мнению, в возрасте 12 лет человек физиологически и психологически не созрел для регулярной работы.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

«Его главный труд — это учеба, познание мира, игры, общение и просто развитие. Отнимать это время — воровать его детство и закладывать проблемы на всю последующую жизнь», — отметил он.

Гибатдинов подчеркнул, что не стал бы вносить такую инициативу.

«Наоборот, я бы выступал за ужесточение контроля над любыми попытками эксплуатации детей под видом трудового воспитания. Несовершеннолетние в 12 лет не могут осознавать свои права и тем более защищать их. Они не скажут „нет“ взрослому начальнику, не пожалуются на невыплату зарплаты, на то, что их заставили работать лишние два часа, а также на опасные условия. Проконтролировать условия труда сотен тысяч маленьких работников ни Минтруд, ни прокуратура физически не смогут», — заключил сенатор.

Окажутся ли востребованными детские трудовые лагеря в РФ

В конце 50-х годов прошлого столетия в СССР начали появляться трудовые лагеря для школьников, которые также называли лагерями труда и отдыха, напомнил в беседе с NEWS.ru глава Политической экспертной группы Константин Калачев. По его словам, учащиеся старших классов городских школ проводили лето в таких учреждениях, работая в сфере сельского хозяйства.

Основной целью властей было привить школьникам любовь к труду и развить их общественную активность. Продолжительность рабочего дня школьников зависела от возраста и вида работ, но не превышала четырех часов. За выполненную работу учащиеся получали вознаграждение, сказал собеседник.

Детский трудовой лагерь, 1977 год Фото: Владимир Родионов/РИА Новости

«Предложение Ольги Ярославской — это, по сути, косплей советских практик. Но нельзя прикрывать воспитанием экономию бюджета или заставлять детей делать то, что должны и обязаны выполнять взрослые работники. Работа с 12 лет — это уже перебор», — сказал Калачев.

Эффективность детских трудовых лагерей в советское время была достаточно ограниченной. Их существование носило скорее идеологическое значение, напомнил в разговоре с NEWS.ru зампред думского комитета по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов. Он усомнился в том, что возвращение такого вида детского летнего времяпрепровождения будет пользоваться спросом в наши дни.

Современные родители вряд ли захотят отправлять детей в летние трудовые лагеря, сообщил в беседе с NEWS.ru депутат муниципального образования поселок Шушары (Санкт-Петербург), председатель Ассоциации производителей детских товаров, работ и услуг Михаил Ветров.

«Сейчас детские лагеря активно соревнуются между собой, предлагая качественные и разнообразные услуги, чтобы привлечь внимание детей и родителей. Летний детский труд — сомнительное конкурентное преимущество. Не думаю, что такие заведения будут даже частично окупать вложенные в них средства и силы», — пояснил собеседник.

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