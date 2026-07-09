Заезд в детские лагеря отменили в одном из регионов Развожаев: смену в детских лагерях отменили в Севастополе из-за атак ВСУ

В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему, сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. При этом глава региона отметил, что, если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить, — написал Развожаев.

Ранее губернатор сообщал об отключении электроснабжения в Севастополе. Причиной стала атака ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры за пределами города. На объектах был введен особый режим. Градоначальник также обращался к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи.

До этого Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что в Севастополь поступает около трети от необходимого городу объема топлива в сутки. По его словам, поставки постепенно наращиваются благодаря работе транспортного комплекса и военных, однако ситуация пока остается сложной.