Проблемы с бензином в России
Чемпионат мира по футболу – 2026
Атака США на Венесуэлу
09 июля 2026 в 17:16

Заезд в детские лагеря отменили в одном из регионов

Развожаев: смену в детских лагерях отменили в Севастополе из-за атак ВСУ

Севастополь Севастополь Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

В Севастополе отменили третью смену в детских лагерях из-за продолжающихся атак ВСУ на городскую энергосистему, сообщил губернатор Михаил Развожаев в МАКСе. По его словам, есть риск, что электричество могут отключить на несколько суток. При этом глава региона отметил, что, если ситуация улучшится, летний отдых возобновят.

Ради безопасности детей мы решили третью смену в детские лагеря не завозить, — написал Развожаев.

Ранее губернатор сообщал об отключении электроснабжения в Севастополе. Причиной стала атака ВСУ на объекты энергетической инфраструктуры за пределами города. На объектах был введен особый режим. Градоначальник также обращался к жителям с просьбой экономить заряд мобильных устройств и использовать их только для экстренной связи.

До этого Развожаев на совещании президента России Владимира Путина с правительством заявил, что в Севастополь поступает около трети от необходимого городу объема топлива в сутки. По его словам, поставки постепенно наращиваются благодаря работе транспортного комплекса и военных, однако ситуация пока остается сложной.

Регионы
Севастополь
летний лагерь
дети
атаки ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Попавшая за порно-ролики в СИЗО Шурыгина обратилась с одной просьбой
Захарова заявила о провале ядерного шантажа Зеленского
Тысячи венгров собрались на протестную акцию в центре Будапешта
Определен первый полуфиналист чемпионата мира по футболу
Розыск и срок в РФ, тоска по россиянам, потеря дохода: как живет Слепаков
В РСТ ответили на слухи о массовых отравлениях в Египте
Захарова объяснила усиление атак ВСУ на гражданское население России
Захарова высмеяла участие Зеленского в саммите НАТО
Назван владелец завода в Вишневом, где прогремели взрывы
Стало известно, на каких условиях ГП могла отозвать иск к Мельниченко
Конец санкций, лимит в РПЛ, флаг на турнирах: как Дегтярев изменил спорт РФ
«Паленые» Patriot, дырявое небо: реальные итоги заявлений Трампа по Украине
Нетаньяху предложил Трампу варианты защиты границ Израиля
Запад предпочел отмолчаться на запрос РФ о химических инцидентах на Украине
Уход со сцены, слова об СВО, личная жизнь: где сейчас Рома Зверь
В Минтрансе предупредили о возможных отменах авиарейсов
Сторож на предприятии погиб при атаке ВСУ на ДНР
«Показал ошибку»: блогер из Пскова объяснил, зачем бьет жену
В Чувашии силовики пресекли межрегиональный наркотрафик
В Барселоне побит столетний температурный рекорд
Дальше
Самое популярное
Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом
Общество

Перестала морозить зелень в пакетах — заворачиваю в фольгу пучками: и цвет, и аромат как летом

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции
Общество

Турецкие гезлеме с сыром и зеленью — нежнее лаваша, вкуснее хачапури. Через 10 минут подаю к столу: вкуснее, чем в Турции

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа
Семья и жизнь

Хрустящие малосольные огурцы в пакете: 3 простых и быстрых способа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.