Лагерь под Тверью временно закрыли после массового отравления детей Деятельность лагеря «Зарница» под Тверью приостановили после отравления детей

Деятельность загородного лагеря «Зарница», расположенного в Ржевском муниципальном округе Тверской области, приостановлена, заявили ТАСС в пресс-службе регионального Роспотребнадзора. В ведомстве напомнили, что в лагере произошло массовое отравление. Продолжается санитарно-эпидемиологическое расследование.

На данный момент деятельность лагеря приостановлена, — отметили в пресс-службе.

Ранее сообщалось, что по факту отравления несовершеннолетних в «Зарнице» возбуждено уголовное дело. Речь идет о статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Всего в инфекционное отделение больницы Ржева поступили 14 детей. Им оказана медицинская помощь, назначено лечение.

До этого глава ЛДПР и депутат Госдумы Леонид Слуцкий совместно с однопартийцами призвал кратно увеличить штрафы для нелегальных детских лагерей. Парламентарии предложили внести соответствующие поправки в КоАП РФ. За первое нарушение планируется изымать от 1,5 млн до 2 млн рублей или приостанавливать деятельность организации на 30 дней.