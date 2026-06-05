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05 июня 2026 в 12:46

Прокуратура заинтересовалась отравлением в лагере «Зарница» под Тверью

После отравления детей в лагере «Зарница» под Тверью возбуждено уголовное дело

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
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После отравления детей в летнем лагере «Зарница» в Тверской области, откуда в инфекционное отделение больницы были доставлены 14 человек, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале региональной прокуратуры. Ведомство взяло под контроль ход и результаты расследования.

Ржевская межрайонная прокуратура контролирует ход и результаты расследования уголовного дела, возбужденного по части 1 статьи 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности), — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что более 10 детей госпитализировали в инфекционное отделение после массового отравления в детском лагере «Зарница» подо Ржевом. Пострадавших перевезли в инфекционное отделение городской больницы. Из-за большого количества заболевших на смену срочно вызвали сотрудников, которые не работали в тот день.

Позже выяснилось, что большинство детей приехали из Москвы и Московской области, сообщили в пресс-службе администрации округа. Несколько подростков почувствовали себя плохо и обратились за медицинской помощью. После изоляции и соответствующего лечения их состояние улучшилось: температура нормализовалась, исчезли другие симптомы.

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детские лагеря
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