Три мирных жителя Херсонской области пострадали в ходе атаки ВСУ

Три мирных жителя Херсонской области пострадали в ходе атаки ВСУ Сальдо: три мирных жителя получили ранения в ходе атаки ВСУ за сутки

Три мирных жителя пострадали в ходе атак ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, написал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Средства ПВО уничтожили 30 беспилотников противника.

В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 г.р. и мужчина 1954 г.р. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 г.р. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ, — заявил глава региона.

По словам Сальдо, специалисты обнаружили четыре взрывоопасных предмета на территории области. Саперы обезвредили три из них, вместе с двумя вражескими БПЛА. Губернатор также подтвердил, что жители десяти муниципальных округов частично остаются без света.

Он добавил, что повреждения инфраструктуры и имущества зафиксировали в Каховке, Калиновке, Костогрызове, Новой Маячке, Новоалексеевке и Новотроицком. Лесной пожар начался в Рыбальчем в результате обстрела.

Ранее ВСУ ударили по Горловке. По словам главы местной администрации Ивана Приходько, семилетний мальчик получил ранения. Дрон также повредил машину коммунального предприятия.