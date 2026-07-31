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31 июля 2026 в 11:07

Три мирных жителя Херсонской области пострадали в ходе атаки ВСУ

Сальдо: три мирных жителя получили ранения в ходе атаки ВСУ за сутки

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Три мирных жителя пострадали в ходе атак ВСУ по Херсонской области за минувшие сутки, написал губернатор региона Владимир Сальдо в Telegram-канале. Средства ПВО уничтожили 30 беспилотников противника.

В Алешках при ударе БПЛА пострадали женщина 1953 г.р. и мужчина 1954 г.р. Другая атака беспилотника привела к ранению женщины 1958 г.р. Все пострадавшие госпитализированы в Алешкинскую ЦРБ, — заявил глава региона.

По словам Сальдо, специалисты обнаружили четыре взрывоопасных предмета на территории области. Саперы обезвредили три из них, вместе с двумя вражескими БПЛА. Губернатор также подтвердил, что жители десяти муниципальных округов частично остаются без света.

Он добавил, что повреждения инфраструктуры и имущества зафиксировали в Каховке, Калиновке, Костогрызове, Новой Маячке, Новоалексеевке и Новотроицком. Лесной пожар начался в Рыбальчем в результате обстрела.

Ранее ВСУ ударили по Горловке. По словам главы местной администрации Ивана Приходько, семилетний мальчик получил ранения. Дрон также повредил машину коммунального предприятия.

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Херсонская область
Владимир Сальдо
атаки ВСУ
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