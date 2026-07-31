В Тюмени заметили положительную динамику на фоне мощных паводков Рост уровня воды в тюменской Туре замедлился до 2 сантиметров за сутки

Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени за последние сутки замедлился — он повысился лишь на 2 сантиметра, сообщили в информационном центре правительства Тюменской области в МАКСе. По данным властей, летний паводок в городе стал следствием обильных дождей.

Рост уровня воды в реке Тура в Тюмени продолжает замедляться. По данным на 31 июля, уровень воды в реке Тура на гидропосту в Тюмени составил 891 см (рост за сутки — 2 см, отметка «опасное явление» превышена на 41 см), — говорится в сообщении.

Уточняется, что на гидропосту Богандинское в Тюменском муниципальном округе уровень воды в реке Пышме составил 564 сантиметра, увеличившись за сутки на 25 сантиметров. До отметки опасного явления остается 98 сантиметров.

Ранее глава Камышловского района Олег Макарян сообщил, что более 100 частных жилых домов и свыше 200 приусадебных участков подтоплено в Свердловской области из-за паводка. По его словам, в зоне подтопления находились 253 жителя, из них 53 ребенка.

До этого в Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Краснодарского края сообщили, что более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков. В зоне бедствия оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств, а ущерб оценивается более чем в 300 млн рублей.