Паводок на Урале подтопил сотни домов

Более 100 частных жилых домов и свыше 200 приусадебных участков подтоплено в Камышловском районе Свердловской области из-за паводка, сообщил глава района Олег Макарян на своей странице в соцсети «ВКонтакте». По его словам, в зоне подтопления находятся 253 жителя, из них 53 ребенка.

В селе Калиновское подтоплено 175 приусадебных участков и 36 жилых домов. В зоне подтопления находятся 57 жителей, включая 12 детей. Два человека эвакуировались самостоятельно. В селе Обуховское зафиксировано подтопление 110 приусадебных участков и 76 жилых домов. В зоне подтопления находятся 253 жителя, из них 53 ребенка. Один человек госпитализирован в Камышловскую ЦРБ, — написал Макарян.

Он сообщил, что в селе Куровское подтоплены три приусадебных участка и один жилой дом. При этом один из жителей отказался от эвакуации. В Обуховском подтоплен подвал многоквартирного дома — там отключено электроснабжение, но местные жители также не хотят покидать свои дома.

Ранее в региональном Министерстве сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности сообщили, что более 8 тыс. гектаров сельскохозяйственных угодий затопило в результате летних паводков в Краснодарском крае. В зоне бедствия оказались семь агропредприятий и 27 фермерских хозяйств, ущерб от этого оценивается более чем в 300 млн рублей.