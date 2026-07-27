В Сибири отменили воздушную тревогу

В Тюменской области отменили режим беспилотной опасности, сообщил губернатор Александр Моор в Telegram-канале. Судя по сообщениям главы региона, воздушная тревога действовала на протяжении получаса.

Отмена беспилотной опасности в Тюменской области, — написал Моор.

Ранее стало известно, что в Удмуртии отражают самую массированную за последнее время атаку БПЛА, силами ПВО уже сбито несколько беспилотников. Как передавал глава региона Александр Бречалов, на месте работают оперативные службы, пострадавших нет.

До этого Минобороны РФ сообщало, что силы противовоздушной обороны в ночь на 27 июля нейтрализовали более 270 украинских беспилотников. По данным ведомства, БПЛА были уничтожены в небе над 17 российских регионами и акваториями Черного и Азовского морей.