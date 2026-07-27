Адвокат ответил, что грозит блогеру Коваленко за пранк на Мамаевом кургане Адвокат Жорин: пранк на Мамаевом кургане может грозить блогеру Коваленко штрафом

Блогеру Святославу Коваленко может грозить штраф за пранк на Мамаевом кургане, заявил NEWS.ru адвокат Сергей Жорин. По его словам, правоохранителям предстоит выяснить истинные мотивы создания видео, где россиянин бросил в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» купюру 5 тыс. рублей. Он добавил, что самое суровое наказание теоретически может грозить по статье 243.4 УК РФ, которая предусматривает ответственность за осквернение мемориалов, посвященных защитникам Отечества.

Многое будет зависеть от того, какую цель преследовал Коваленко, когда кидал купюру в водоем на Мамаевом кургане, как он воспринимал значение места проведения съемки. Сам по себе такой факт не образует автоматически ни хулиганства, ни осквернения мемориала. Наиболее серьезная квалификация возможна по статье 243.4 УК РФ за повреждение либо осквернение мемориальных объектов, увековечивающих память защитников Отечества. Однако для ее применения необходимо доказать аморальность поступка и направленность действий на причинение ущерба. Если умысел не подтвердится, основания для уголовного дела могут отсутствовать. Тогда возможна административная ответственность и штраф, — пояснил Жорин.

Адвокат уточнил, что окончательная квалификация должна основываться не на общественном возмущении, а на доказанных признаках конкретного состава правонарушения. По его словам, правоохранителям предстоит изучить полный вариант видео.

Ранее сообщалось, что полиция проводит проверку инцидента с блогером, бросившим купюру номиналом 5 тыс. рублей в водоем на Мамаевом кургане в Волгограде. По информации местных СМИ, Коваленко бросил деньги в водоем у скульптуры «Стоять насмерть!» и наблюдал, как люди пытались достать купюру.