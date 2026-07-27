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27 июля 2026 в 14:58

Путин рассказал о позициях экономики России в мире

Путин заявил, что экономика России остается четвертой в мире и первой в Европе

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
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Валовый внутренний продукт России по паритету покупательной способности остается на четвертом месте в мире, заявил президент России Владимир Путин на встрече с депутатами Госдумы. По словам главы государства, страна также сохраняет первое место в Европе.

Россия продолжает по паритету покупательной способности удерживать четвертое место в мире после Китая, США и Индии. Четвертое. И первое в Европе, — сказал президент.

Ранее экономист Алексей Зубец объяснил, что медленный рост экономики России связан с высоким уровнем жизни в стране. Он отметил, что стремление стать богаче наблюдается лишь у 20% населения, остальные же довольны своим положением.

До этого вице-премьер России Александр Новак сообщил, что уровень адаптации российской экономики к внешним вызовам составляет 80%. Что касается достижения технологического суверенитета и лидерства, по его оценке, страна находится примерно в первой половине.

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