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27 июля 2026 в 15:28

Россиянам рассказали, как уберечь технические помещения во время дождей

Эксперт по ремонту Чихринова призвала обесточить технические помещения в дождь

Фото: Сергей Никифоров/NEWS.ru
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Подвалы, погреба, гаражи и технические помещения могут быть затоплены в период затяжных и сильных ливней, поэтому лучше обесточить электроснабжение в них, посоветовала в беседе с RT эксперт в области ремонта и организации пространства Александра Чихринова. Особенно важно сделать это, если уровень воды уже поднялся до розеток или распределительных коробок.

После этого стоит оценить уровень подтопления и выяснить источник поступления воды. Если вода продолжает прибывать через дренаж, ливневую канализацию, трещины или дверной проем, сначала важно устранить причину, иначе откачка окажется бесполезной. Если воды немного, ее можно удалить вручную или строительным пылесосом с функцией сбора жидкости, — отметила Чихринова.

При значительном подтоплении рекомендуется использовать дренажные насосы. Большинство бытовых моделей подходят для откачки чистой или слабозагрязненной воды с небольшими примесями, однако при большом количестве песка, ила или мусора потребуются насосы для сильнозагрязненной воды.

При высоком уровне грунтовых вод не стоит откачивать все сразу — резкое осушение может увеличить давление грунта на стены и пол. Воду следует удалять постепенно, направляя сливной шланг в место, откуда она не сможет снова попасть в помещение.

Ранее эксперт по внутренней отделке помещений Алексей Орехов заявил, что самым надежным материалом для отделки потолка в ванной комнате являются натяжные конструкции из поливинилхлорида. По его словам, панели из ПВХ не боятся пара и способны спасти ремонт от затопления соседями сверху.

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