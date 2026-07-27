Украина планами по созданию на территории Киево-Печерской лавры так называемого украинского национального пантеона превращает ее в место поклонения сатане (сатанизм, движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена), заявила представитель МИД РФ Мария Захарова на брифинге. Дипломат отметила, что глава Украинского института национальной памяти Александр Алферов ранее раскрыл некоторые детали плана Банковой, передает корреспондент NEWS.ru.

По его словам, в лавре будут перезахоронены несколько десятков «выдающихся украинцев». При этом прах таких классиков, как Тарас Шевченко, Леся Украинка, Иван Франко и Иван Котляревский, переносить не будут. Как отметила Захарова, украинские власти вознамерились отдать предпочтение тем, кто известен кровавыми преступлениями.

Теперь для киевского режима, для Банковой, для тех, кто заправляет на Украине, Киевская лавра — это не место для общения с Богом. Это — место поклонения сатане, — констатировала дипломат.

Ранее колумнист британского журнала Spectator Оуэн Мэттьюс заявил, что украинские националистические движения оказывают сильное влияние на президента страны Владимира Зеленского. По его словам, на политика в том числе давят представители «Азова» (организация признана в РФ террористической, деятельность запрещена).