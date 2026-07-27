Раскрыто, почему нельзя выносить еду из отеля с системой «все включено» РСТ: вынос еды из отеля с системой «все включено» расценивается как хищение

Вынос еды из отеля с системой «все включено» квалифицируется его администрацией как хищение, заявил NEWS.ru эксперт РСТ, руководитель аналитического центра АПКАП Михаил Абасов. По его словам, в таком случае с туриста могут потребовать возместить ущерб.

Система All Inclusive («все включено». — NEWS.ru) дает право неограниченно пользоваться питанием и напитками на территории отеля в период проживания. Это не магазин самообслуживания и не склад, с которого можно выносить продукцию домой. Когда туристы начинают систематически забирать еду контейнерами, особенно в объемах в несколько килограммов, с точки зрения сотрудников это уже не «шалость», а хищение. Администрация в таких случаях имеет полное право требовать возмещения ущерба и привлекать полицию, — предупредил Абасов.

Он подчеркнул, что «трофеи» с ужина в отеле часто приводят либо к финансовым потерям, либо к серьезному стрессу, который может перерасти в конфликт с законом. По словам эксперта, последствия таких ситуаций отражаются не только на участниках инцидента, но и на всем российском туризме, формируя негативный образ путешественников.

Ранее сообщалось, что российские туристки, пойманные на краже пахлавы в отеле Турции, попытались избавиться от нее, смыв в унитаз. В последний день отпуска они решили прихватить с собой «бесплатные» сладости со шведского стола. Каждая вынесла по контейнеру пахлавы, общий вес которой был около пяти килограммов.